Крах экономической модели в современной ПВО: Германия поставила под удар эффективность БПЛА

Helsing представила систему ПВО Contra с перехватом дешевле 100 тысяч долларов

Немецкая компания Helsing представила систему противовоздушной обороны Contra для перехвата скоростных ударных беспилотников. Главное её отличие — стоимость одного перехвата: менее 100 тыс. долларов. Так компания хочет решить проблему, при которой против дешёвых дронов приходится расходовать дорогие ракеты.

В систему входят два типа ракет-перехватчиков и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое управляет перехватом:

AD-1 Inferno - ракета с турбореактивным двигателем, скорость 700 км/ч, дальность 20 км. Рассчитана на большинство типичных целей.

- ракета с турбореактивным двигателем, скорость 700 км/ч, дальность 20 км. Рассчитана на большинство типичных целей. AD-2 Ambush - ракета с твердотопливным двигателем, скорость около 3000 км/ч (свыше 2 М). Предназначена для быстрого перехвата целей, прорвавшихся через основные рубежи обороны.

По словам главы Helsing Гундберта Шерфа, систему создали в ответ на развитие российских беспилотников "Герань". Ранние модели с винтовыми двигателями удавалось сбивать с высокой эффективностью, а новые "Герань-4" и "Герань-5", летящие со скоростью 400-700 км/ч, достигают целей значительно чаще.

Активные радиолокационные головки самонаведения ракет собраны из широко доступных комплектующих. Это позволяет не зависеть от поставок из Китая и не попадать под экспортные ограничения США.

Ракеты размещаются в стандартных грузовых контейнерах, а искусственный интеллект автоматически распределяет пуски при отражении массированных атак. Сейчас система проходит испытания. На рынок она должна выйти во второй половине 2027 года, но первый контракт на поставку уже подписан.