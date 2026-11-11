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Беспилотник осматривает бетонную плотину, масштаб сооружения доминирует
Беспилотник осматривает бетонную плотину, масштаб сооружения доминирует
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 0:34

Крах экономической модели в современной ПВО: Германия поставила под удар эффективность БПЛА

Helsing представила систему ПВО Contra с перехватом дешевле 100 тысяч долларов

Немецкая компания Helsing представила систему противовоздушной обороны Contra для перехвата скоростных ударных беспилотников. Главное её отличие — стоимость одного перехвата: менее 100 тыс. долларов. Так компания хочет решить проблему, при которой против дешёвых дронов приходится расходовать дорогие ракеты.

В систему входят два типа ракет-перехватчиков и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое управляет перехватом:

  • AD-1 Inferno - ракета с турбореактивным двигателем, скорость 700 км/ч, дальность 20 км. Рассчитана на большинство типичных целей.
  • AD-2 Ambush - ракета с твердотопливным двигателем, скорость около 3000 км/ч (свыше 2 М). Предназначена для быстрого перехвата целей, прорвавшихся через основные рубежи обороны.

По словам главы Helsing Гундберта Шерфа, систему создали в ответ на развитие российских беспилотников "Герань". Ранние модели с винтовыми двигателями удавалось сбивать с высокой эффективностью, а новые "Герань-4" и "Герань-5", летящие со скоростью 400-700 км/ч, достигают целей значительно чаще.

Активные радиолокационные головки самонаведения ракет собраны из широко доступных комплектующих. Это позволяет не зависеть от поставок из Китая и не попадать под экспортные ограничения США.

Ракеты размещаются в стандартных грузовых контейнерах, а искусственный интеллект автоматически распределяет пуски при отражении массированных атак. Сейчас система проходит испытания. На рынок она должна выйти во второй половине 2027 года, но первый контракт на поставку уже подписан.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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