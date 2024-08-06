Губернатор Мурманской области выступил с инициативой по медицинскому обслуживанию в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил с инициативой разработать особый стандарт медицинского обслуживания для Арктики. Он подчеркнул, что из-за высокой стоимости услуг в этом регионе обычный тарифный план не соответствует потребностям. Глава региона обсудил эту тему во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"В Арктике медицинские услуги обходятся дороже, и текущий тарифный план не покрывает все нужды. Мы должны провести ряд обсуждений для разработки стандартов арктической медицины, чтобы обеспечить адекватное медицинское обслуживание жителям этой зоны", — отметил Чибис.
Фото: commons.wikimedia.org/Diego Delso (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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