Паразиты
© Flickr by Biodiversity Heritage Library is licensed under CC0 1.0 Universal
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:17

Как отличить глистную инвазию от других заболеваний

Гастроэнтеролог Иван Дворянкин рассказал о путях заражения гельминтами

Гельминтозы — одна из самых распространённых проблем в медицине, и при этом часто недооценённая. Паразиты могут поражать людей любого возраста и социального положения, а их последствия выходят далеко за рамки кишечных нарушений.

Как происходит заражение

Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Иван Дворянкин пояснил, что основной путь заражения — заглатывание яиц гельминтов. Они могут находиться на:

  • немытых овощах и фруктах;

  • грязных руках;

  • воде;

  • плохо приготовленном мясе, птице или рыбе.

"Гельминты способны поражать практически все органы и ткани человеческого организма, однако для многих видов наиболее частая локализация — желудочно-кишечный тракт", — отметил Дворянкин в беседе с "Газетой.Ru".

Чем опасны глисты

  • вызывают аллергические реакции;

  • провоцируют заболевания ЖКТ и дыхательных путей;

  • ослабляют иммунитет;

  • приводят к дефициту витаминов и минералов;

  • вызывают воспаления и интоксикацию организма.

Почему симптомы часто путают

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули напомнил, что многие паразитарные болезни маскируются под другие диагнозы:

"Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний. Например, дерматологических: у пациента кожные высыпания, атопический дерматит, экзема — он идёт к дерматологу, и тот назначает мази, гормональные кремы, антигистаминные препараты и прочее. А можно ведь убрать у пациента паразитоз, и эти проблемы с кожей пройдут", — пояснил специалист в интервью Общественной Службе Новостей.

Кроме высыпаний и дерматитов, гельминтоз может проявляться:

  • головными болями, нарушением сна, раздражительностью;

  • тахикардией, экстрасистолией;

  • гастроэнтеритом, колитом, диареей, запорами;

  • тошнотой, рвотой, повышенной температурой;

  • кашлем, бронхиальной астмой.

Диагностика и лечение

Самостоятельно определить наличие паразитов невозможно — их симптомы слишком разнообразны. Для точного диагноза нужны лабораторные анализы, которые назначает инфекционист-паразитолог.

Приём противопаразитарных препаратов без обследования опасен: такие лекарства токсичны и могут нанести вред, если диагноз неверный.

Профилактика

  • тщательно мыть руки, овощи и фрукты;

  • употреблять мясо и рыбу только после термической обработки;

  • не пить сырую воду;

  • соблюдать правила гигиены в быту и при контакте с животными.

Заключение

Глисты — это не просто "детская болезнь", а серьёзная угроза, которая может привести к хроническим проблемам со здоровьем. Правильная профилактика и своевременная диагностика помогают избежать осложнений и сохранить качество жизни.

