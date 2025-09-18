Как отличить глистную инвазию от других заболеваний
Гельминтозы — одна из самых распространённых проблем в медицине, и при этом часто недооценённая. Паразиты могут поражать людей любого возраста и социального положения, а их последствия выходят далеко за рамки кишечных нарушений.
Как происходит заражение
Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Иван Дворянкин пояснил, что основной путь заражения — заглатывание яиц гельминтов. Они могут находиться на:
-
немытых овощах и фруктах;
-
грязных руках;
-
воде;
-
плохо приготовленном мясе, птице или рыбе.
"Гельминты способны поражать практически все органы и ткани человеческого организма, однако для многих видов наиболее частая локализация — желудочно-кишечный тракт", — отметил Дворянкин в беседе с "Газетой.Ru".
Чем опасны глисты
-
вызывают аллергические реакции;
-
провоцируют заболевания ЖКТ и дыхательных путей;
-
ослабляют иммунитет;
-
приводят к дефициту витаминов и минералов;
-
вызывают воспаления и интоксикацию организма.
Почему симптомы часто путают
Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули напомнил, что многие паразитарные болезни маскируются под другие диагнозы:
"Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний. Например, дерматологических: у пациента кожные высыпания, атопический дерматит, экзема — он идёт к дерматологу, и тот назначает мази, гормональные кремы, антигистаминные препараты и прочее. А можно ведь убрать у пациента паразитоз, и эти проблемы с кожей пройдут", — пояснил специалист в интервью Общественной Службе Новостей.
Кроме высыпаний и дерматитов, гельминтоз может проявляться:
-
головными болями, нарушением сна, раздражительностью;
-
тахикардией, экстрасистолией;
-
гастроэнтеритом, колитом, диареей, запорами;
-
тошнотой, рвотой, повышенной температурой;
-
кашлем, бронхиальной астмой.
Диагностика и лечение
Самостоятельно определить наличие паразитов невозможно — их симптомы слишком разнообразны. Для точного диагноза нужны лабораторные анализы, которые назначает инфекционист-паразитолог.
Приём противопаразитарных препаратов без обследования опасен: такие лекарства токсичны и могут нанести вред, если диагноз неверный.
Профилактика
-
тщательно мыть руки, овощи и фрукты;
-
употреблять мясо и рыбу только после термической обработки;
-
не пить сырую воду;
-
соблюдать правила гигиены в быту и при контакте с животными.
Заключение
Глисты — это не просто "детская болезнь", а серьёзная угроза, которая может привести к хроническим проблемам со здоровьем. Правильная профилактика и своевременная диагностика помогают избежать осложнений и сохранить качество жизни.
