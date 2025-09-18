Как отличить глистную инвазию от других заболеваний

Гельминтозы — одна из самых распространённых проблем в медицине, и при этом часто недооценённая. Паразиты могут поражать людей любого возраста и социального положения, а их последствия выходят далеко за рамки кишечных нарушений.

Как происходит заражение

Врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Иван Дворянкин пояснил, что основной путь заражения — заглатывание яиц гельминтов. Они могут находиться на:

немытых овощах и фруктах;

грязных руках;

воде;

плохо приготовленном мясе, птице или рыбе.

"Гельминты способны поражать практически все органы и ткани человеческого организма, однако для многих видов наиболее частая локализация — желудочно-кишечный тракт", — отметил Дворянкин в беседе с "Газетой.Ru".

Чем опасны глисты

вызывают аллергические реакции ;

провоцируют заболевания ЖКТ и дыхательных путей ;

ослабляют иммунитет ;

приводят к дефициту витаминов и минералов ;

вызывают воспаления и интоксикацию организма.

Почему симптомы часто путают

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули напомнил, что многие паразитарные болезни маскируются под другие диагнозы:

"Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний. Например, дерматологических: у пациента кожные высыпания, атопический дерматит, экзема — он идёт к дерматологу, и тот назначает мази, гормональные кремы, антигистаминные препараты и прочее. А можно ведь убрать у пациента паразитоз, и эти проблемы с кожей пройдут", — пояснил специалист в интервью Общественной Службе Новостей.

Кроме высыпаний и дерматитов, гельминтоз может проявляться:

головными болями, нарушением сна, раздражительностью;

тахикардией, экстрасистолией;

гастроэнтеритом, колитом, диареей, запорами;

тошнотой, рвотой, повышенной температурой;

кашлем, бронхиальной астмой.

Диагностика и лечение

Самостоятельно определить наличие паразитов невозможно — их симптомы слишком разнообразны. Для точного диагноза нужны лабораторные анализы, которые назначает инфекционист-паразитолог.

Приём противопаразитарных препаратов без обследования опасен: такие лекарства токсичны и могут нанести вред, если диагноз неверный.

Профилактика

тщательно мыть руки, овощи и фрукты;

употреблять мясо и рыбу только после термической обработки;

не пить сырую воду;

соблюдать правила гигиены в быту и при контакте с животными.

Заключение

Глисты — это не просто "детская болезнь", а серьёзная угроза, которая может привести к хроническим проблемам со здоровьем. Правильная профилактика и своевременная диагностика помогают избежать осложнений и сохранить качество жизни.