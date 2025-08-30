Геологический сюрприз: Каньон Хеллс оказался не таким древним, как думали – в чём секрет

Каньон Хеллс, один из самых впечатляющих природных объектов Северной Америки, расположенный на границе между штатами Айдахо и Орегон, представляет собой относительно молодое геологическое образование. Несмотря на его внушительные размеры и древний внешний вид, ученые установили, что формирование этого каньона произошло сравнительно недавно в геологическом масштабе.

Метод датирования и его применение

Для определения точного времени образования каньона группа геологов из Орегонского университета в сотрудничестве с коллегами из Университета Индианы, Университета Потсдама и Геологической службы США использовала современный метод датирования на основе космогенных нуклидов. Этот подход основан на измерении концентрации радиоактивных изотопов бериллия-10 и алюминия-26 в образцах горных пород.

Земля постоянно подвергается воздействию космических лучей, которые проникают в верхние слои горных пород. В результате этого взаимодействия образуются радиоактивные изотопы, количество которых со временем увеличивается. Чем дольше порода находится на поверхности, тем больше накоплено этих изотопов. Ученые взяли образцы древних речных отложений, обнаруженных в пещерах над каньоном Хеллс, и измерили их содержание бериллия-10 и алюминия-26 для определения возраста формирования отложений.

Результаты исследования

По результатам анализа было установлено, что формирование каньона началось примерно 2,1 миллиона лет назад. В этот период река Снейк — одна из главных водных артерий региона — резко изменила свое русло и начала впадать в систему реки Колумбия. Этот кардинальный поворот стал ключевым событием, вызвавшим ускорение эрозионных процессов.

После того как река Снейк изменила направление течения, она приобрела значительно больший уклон. Это привело к увеличению скорости потока воды и ее энергии. В результате поток стал разрушать горные породы гораздо интенсивнее, чем ранее. Ученые подсчитали, что скорость эрозии увеличилась в 16 раз по сравнению с предыдущими периодами. Такой скачок позволил сформировать глубокое ущелье за относительно короткий промежуток времени — всего за несколько миллионов лет.

Роль притоков и природных водопадов

Особое внимание исследователей привлекли притоки реки Снейк в районе каньона. В них обнаружены так называемые кникпойнты — резкие изменения высоты рельефа, функционировавшие как природные водопады.

Эти образования способствовали дополнительному размыванию горных пород за счет увеличения скорости течения воды и усиления эрозионных процессов. Таким образом, природные водопады сыграли важную роль в ускорении формирования Хеллс-Каньона.

Интересные факты по теме

1. Каньон Хеллс считается одним из самых глубоких ущелий Северной Америки — его глубина достигает около 600 метров (Источник: National Geographic).

2. В течение последних десятилетий ученые активно используют метод датирования космогенными нуклидами для определения возраста различных геологических образований по всему миру (Источник: Geochimica et Cosmochimica Acta).

3. Исследования показывают, что изменение русла реки Снейк связано не только с природными факторами, но и с деятельностью человека — строительством дамб и изменением ландшафта (Источник: US Geological Survey).

Исследование формирования каньона Хеллс с помощью методов датирования на основе космогенных нуклидов позволило ученым понять динамику эрозионных процессов в регионе за последние два миллиона лет. Оказалось, что ключевым событием стало изменение русла реки Снейк около 2,1 миллиона лет назад, что вызвало резкое ускорение разрушения горных пород и формирование одного из самых впечатляющих ущелий Северной Америки.