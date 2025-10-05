Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Захоронение
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:45

Древние тайны выходят на свет: в Италии раскопали гробницу, которой нет равных в Европе

В Мандурии обнаружена эллинистическая гробница IV века до н. э.

В Мандурии, небольшом городе итальянской Апулии, произошло археологическое событие, которое уже называют одним из самых значимых за последние годы. Во время прокладки канализационных труб строители наткнулись на камерную гробницу эллинистического времени. Раскопки показали: находка датируется IV веком до н. э. и принадлежит к богатой традиции мессапской культуры, которая в ту эпоху находилась под сильным влиянием Великой Греции.

Как устроена гробница

Открытая на улице Виа Скарчилья гробница оказалась частью целого комплекса захоронений. Она состоит из двух помещений. Первое — дромос, или преддверие, стены которого сохранили следы красной штукатурки с белой горизонтальной линией. Здесь археологи обнаружили эллинистическую керамику: вазы, масляные светильники, блюда, мази — весь набор датируется IV веком до н. э.

Главная камера оказалась богато украшенной. Её вход был оформлен лепной перемычкой и когда-то закрывался двустворчатой каменной дверью, также покрытой красной штукатуркой. Внутри сохранились фрагменты настенной росписи и четыре углубления в полу — вероятные места для установки деревянных лож, на которых покоились тела. Всё это указывает на высокое социальное положение погребённого.

Соседние захоронения

Исследование показало: комплекс был потревожен ещё в древности. В стенах камеры нашли отверстия, через которые добирались до соседних захоронений. Через одно из них археологи наткнулись на вторую гробницу. Она оставалась запечатанной снаружи, но внутри оказалась пустой, что указывает на разграбление.

Вместо погребального инвентаря здесь нашли римский республиканский денарий. Эта находка свидетельствует, что место оставалось важным и посещаемым уже в римскую эпоху.

Мессапы и культурное влияние Греции

Мессапы — древний народ, живший на полуострове Саленто как минимум с VIII века до н. э. Их связывают с иллирийскими переселенцами. Культура мессапов включала укреплённые поселения на холмах, уникальные надписи и сложные обряды.

К IV веку до н. э. они испытали сильное влияние греческих колоний: заимствовали архитектуру, керамику, элементы религиозных и погребальных традиций, но сохраняли свои особенности. Новая находка в Мандурии ярко демонстрирует культурный синтез: греческие формы сочетаются с местными ритуалами.

Сравнение открытых комплексов

Находка Дата Особенности Значение
Гробница на Виа Скарчилья IV в. до н. э. Красная штукатурка, лепная перемычка, эллинистическая керамика Принадлежала элите
Вторая гробница Эллинистический период Пустая, найдена монета Римской республики Свидетельство долгого использования участка
11 скальных могил (2024) IV-III вв. до н. э. Расположены вдоль дороги Часть организованного некрополя

Советы шаг за шагом: как работает археология в Италии

  1. Любые крупные строительные проекты сопровождаются археологическим надзором.

  2. При обнаружении находок работы останавливаются и подключаются специалисты.

  3. Проводится первичная фиксация — фото, описания, планировка.

  4. Начинаются раскопки с участием профильных компаний и под надзором ABAP.

  5. После раскопок выполняется цифровая фиксация (3D-модели).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продолжить строительные работы без археологического контроля.

  • Последствие: разрушение памятника.

  • Альтернатива: остановка работ и совместные действия с археологами.

  • Ошибка: ограничиться только традиционной фиксацией.

  • Последствие: риск утраты деталей.

  • Альтернатива: фотограмметрия и создание 3D-моделей.

А что если…

Что, если бы находку не сделали? Возможно, мы никогда бы не узнали о некрополе эллинистической эпохи в этом районе. Теперь же у историков есть прямые свидетельства влияния Великой Греции и того, как мессапская элита перенимала и адаптировала чужие традиции.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Обогащает знания о мессапах Комплекс был потревожен в древности
Подтверждает синтез греческой и местной культуры Вторую гробницу разграбили
Используются современные методы фиксации Не весь инвентарь сохранился

FAQ

Где сделана находка?
В Мандурии, провинция Таранто, южная Апулия, Италия.

Кому принадлежала гробница?
Скорее всего, человеку высокого статуса из мессапской элиты.

Что нашли внутри?
Эллинистическую керамику, фрагменты штукатурки, следы деревянных лож.

Почему важна монета?
Она показывает, что место оставалось значимым и в римский период.

Мифы и правда

  • Миф: мессапы были полностью греческим народом.

  • Правда: они сохраняли собственный язык и традиции, лишь частично заимствуя элементы культуры.

  • Миф: античные гробницы всегда богато заполнены.

  • Правда: многие разграблены ещё в древности.

  • Миф: современное строительство уничтожает наследие.

  • Правда: благодаря археологическому надзору находки сохраняются.

3 интересных факта

  1. У мессапов был язык, не относящийся к индоевропейской семье.

  2. Мандурия известна также сохранившимися городскими стенами эллинистического времени.

  3. Современные технологии позволяют создавать виртуальные реконструкции гробниц и делать их доступными онлайн.

Исторический контекст

VIII в. до н. э. — формирование мессапской культуры.

IV в. до н. э. — строительство эллинистических гробниц.

III-II вв. до н. э. — усиление влияния Рима.

2024 — находка 11 скальных могил в Мандурии.

2025 — открытие камерной гробницы на Виа Скарчилья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астрономы обнаружили новый квазиспутник Земли 2025 PN7 размером 19 метров сегодня в 18:49
Земля обзавелась новым космическим попутчиком: астероид тайно сопровождал нас десятилетиями

Астрономы нашли новый околоземный астероид 2025 PN7, который может быть квазилуной Земли. Почему он так долго оставался незамеченным?

Читать полностью » В Японии разработали способ диагностики нарушений нейронных связей в мозге сегодня в 18:16
Мозг заговорил с учёными: новая методика раскрывает тайны нервных связей

Учёные из Токийского университета науки нашли способ видеть связи между нейронами через интервалы сигналов. Это открывает новые возможности диагностики.

Читать полностью » На шотландском острове обнаружен новый вид древних рептилий сегодня в 17:57
41 сантиметр, который изменил палеонтологию: на Шотландских островах нашли древнюю рептилию

На острове Скай найден окаменелый скелет юрской рептилии с телом ящерицы и змеиной челюстью. Может ли он быть ключом к происхождению змей?

Читать полностью » 35 тысяч лет назад сформировался Берингов мост сегодня в 17:10
Тайны древней миграции раскрыты: сухопутный путь в Америку появился только 35 тысяч лет назад

Новое исследование показало: Берингов мост мог открыться только 35 тысяч лет назад, ограничив "окно" для переселения людей в Америку.

Читать полностью » В стене древнего храма Гёбекли-Тепе нашли каменную статую возрастом 12 тысяч лет сегодня в 16:13
Охотники-собиратели оставили послание потомкам: в древнем храме нашли загадочную статую

Археологи нашли в стене древнего комплекса Гёбекли-Тепе антропоморфную статую. Ученые предполагают, что это было ритуальное подношение.

Читать полностью » В гробнице Мужун Чжи нашли шкатулку с письменными принадлежностями эпохи Тан сегодня в 16:10
В могиле китайского князя нашли сокровище, о котором никто не подозревал

В гробнице сына последнего тогонского хана нашли редкий набор для каллиграфии. Он раскрывает тайны культурного влияния династии Тан.

Читать полностью » Подлёдные вулканы Антарктиды могут активироваться из-за быстрого таяния ледяных щитов сегодня в 15:39
Антарктида хранит не только пингвинов: подо льдами прячутся сотни потенциальных кратеров

Учёные предупреждают: таяние ледников не только повышает уровень моря, но и может пробудить спящие вулканы. Чем грозит эта связь климату?

Читать полностью » В Сиэтле создана установка Zap Energy, показавшая рост мощности в плазменных экспериментах сегодня в 14:39
Вулкан в контейнере: инженеры обещают реактор размером с фуру для целого квартала

Зап Energy пошла против правил: без магнитов и лазеров, на основе старой идеи Z-пинча. Но именно этот путь может приблизить человечество к синтезу.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Госдума: электромобили могут стать "оружием на колёсах" для террористов
Спорт и фитнес
Эксперт Вульф: тренировки раз в неделю могут давать результат при правильной нагрузке
Красота и здоровье
Учёный рассказала, как УФ-сушка помогает против запаха обуви
Наука
В Египте обнаружена уникальная стела с иероглифическим текстом Канопского указа
Туризм
Таиланд планирует обязать туристов платить 300 батов за въезд в страну
Питомцы
Врачи предупредили: ожирение у животных повышает риск диабета и болезней сердца
Красота и здоровье
Дерматологи: сокращение числа косметических средств улучшает состояние кожи и снижает аллергические реакции
Дом
Лавровый лист помогает очищать воздух и устранять запахи в доме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet