Солнце не существует в пустоте; оно постоянно «дышит» в пространство, выбрасывая потоки заряженных частиц — солнечный ветер. Эта экспансия создает вокруг нашей звезды гигантский пузырь, гелиосферу, которая служит щитом для всех планет. Поскольку Солнце движется сквозь межзвездную среду, этот пузырь деформируется: спереди он сжат встречным потоком, а сзади вытягивается в колоссальный хвост, простирающийся на миллиарды километров.

Проблема в том, что хвост гелиосферы недоступен для прямого наблюдения. Аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» покинули пределы пузыря с «передней» стороны, так что они не могут рассказать нам о форме или длине этого шлейфа. Чтобы заглянуть туда, где нет никаких зондов, ученым пришлось использовать природный механизм передачи данных — энергетические нейтральные атомы. Эти частицы рождаются на самых окраинах гелиосферы, когда ионы захватывают электроны у атомов межзвездного водорода. Становясь нейтральными, они перестают взаимодействовать с магнитными полями и, словно гонцы из глубокого космоса, долетают до Земли, неся в себе информацию о том, что происходит на границе нашего звездного дома.

Механика наблюдения: от общего к частному

Астрономы проанализировали данные космического аппарата IBEX за период с 2009 по 2022 год. Ключевым изменением в методе стало решение отказаться от усреднения данных: вместо того чтобы объединять наблюдения за весь период, ученые изучили каждый год по отдельности. Это позволило увидеть динамику там, где раньше была статичная картинка. В центре внимания оказались четыре области в районе хвоста: две с повышенной интенсивностью потока нейтральных атомов и две с пониженной.

Результаты показали, что хвост гелиосферы «пульсирует» в такт солнечному циклу. С 2009 по 2016 год интенсивность потока частиц в направлении хвоста упала примерно в 2,4 раза, после чего начала расти, так и не достигнув исходных значений к 2022 году. Параллельно с этим происходило перемещение самих областей: северная и южная зоны сближались с плоскостью земной орбиты, а затем отдалялись от нее, в то время как боковые области двигались по замкнутым траекториям.

Связь этой активности с поведением Солнца оказалась прямой, но с временным лагом. Источником изменений стали полярные корональные дыры — области солнечной атмосферы, из которых вырываются самые быстрые потоки ветра. В периоды минимума солнечной активности эти дыры расширяются, а при максимуме — сокращаются. Исследование выявило закономерность: изменения площади южной корональной дыры отражались на потоке атомов из соответствующей части хвоста примерно через три года. Это время — фактически дорога, которую преодолевает сигнал от Солнца до окраин гелиосферы и обратно к датчикам IBEX.

Несимметричный рисунок этих четырех областей на картах также подтверждает, что гелиосфера не просто плывет в пространстве, а взаимодействует с внешним межзвездным магнитным полем, которое буквально обтекает наш пузырь, искривляя его структуру.

Хотя данные IBEX всё еще не позволяют с точностью до километра определить длину хвоста или его окончательную форму, они превращают абстрактные модели в проверяемую реальность. Мы видим, что гелиосфера — это не застывшая оболочка, а живой, дышащий организм, который реагиет на внутренние вспышки звезды с задержкой в несколько лет, транслируя солнечную активность в масштабах межзвездного пространства.