Вертолет
Вертолет
© freepik by viarprodesign is licensed under public domain
Туризм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:30

Вертолетный полет перестал быть экзотикой: почему москвичи готовы платить по 20 тысяч за 15 минут

Минимальная стоимость вертолетной экскурсии составляет 20 тысяч рублей — РИАН

Вертолетные экскурсии в последние годы перестали быть экзотикой и все чаще рассматриваются как необычный подарок или формат отдыха в большом городе. Возможность увидеть мегаполис с высоты, совместить полет с романтическим или деловым событием и сэкономить время делает такие услуги востребованными, несмотря на высокую стоимость. Об этом сообщает РИА Новости, изучив предложения операторов вертолетных прогулок в 2026 году.

Сколько стоит полет на вертолете

В Москве работают несколько компаний, специализирующихся на туристических и частных вертолетных рейсах. Минимальная стоимость полета начинается от 20-30 тысяч рублей за 15 минут в воздухе. Часовая экскурсия обходится примерно в 100 тысяч рублей, при этом итоговая цена зависит от маршрута, продолжительности полета и дополнительных услуг.

Организаторы отмечают, что вертолеты остаются достаточно шумным видом транспорта, поэтому пассажирам выдают специальные наушники. Они снижают уровень шума и позволяют общаться между собой во время полета. Такой формат делает экскурсию более комфортной даже для тех, кто впервые поднимается в воздух.

Полет как событие и подарок

Нередко клиенты заказывают вертолет не просто ради обзора города, а для реализации особых идей.

"Нередко клиенты обращаются не просто ради полета, а чтобы реализовать особую идею, которую невозможно воплотить без вертолета", — рассказал представитель вертолетного комплекса "Хелипорт Москва" Даниил Москаленко.

По его словам, за время короткого полета можно поздравить с праздником, признаться в любви или сделать предложение.

Одной из востребованных услуг остается размещение баннера на открытом поле по маршруту следования. Пилот снижает высоту, чтобы надпись была хорошо видна пассажирам. Возможны различные варианты оформления, включая изменение размеров текста, использование цветного дыма и дополнительных визуальных эффектов.

Экскурсии, свидания и обучение пилотированию

Вертолет также используют для организации оригинальных свиданий. Одна из программ включает вылет из вертолетного центра, полет над Ново-Иерусалимским монастырем и последующую посадку рядом с рестораном. В стоимость такого пакета входит ужин с депозитом 5 тысяч рублей, что делает предложение популярным среди пар.

Для тех, кто интересуется авиацией, предлагаются экскурсии по авиационным учебным центрам. Гости знакомятся с процессом подготовки пилотов, посещают учебные классы и ангары, а также общаются с инструкторами и преподавателями. Такой формат позволяет увидеть "внутреннюю кухню" вертолетной авиации.

Варианты программ и цены

Компания "Небо в подарок" предлагает полеты на вертолете Robinson R44 над вечерней и ночной Москвой. Продолжительность маршрута составляет 50-60 минут, а стоимость — 81 500 рублей. Полеты рекомендуют начинать вскоре после захода солнца, чтобы увидеть и закат, и вечернюю подсветку города.

Туроператор "Высотатур" организует мастер-классы по пилотированию вертолета. Программа включает теоретический инструктаж продолжительностью около 30 минут и 30-минутный полет под контролем инструктора. Цена такого формата — 72 000 рублей. Также в столице доступно вертолетное такси стоимостью от 34 500 рублей, а сервис "Полетомания" предлагает VIP-программы с дополнительными развлечениями по цене от 60 000 рублей.

