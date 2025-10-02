Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by James Steakley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:16

Эти цветы работают лучше гирлянды — сад светится до октября

Цветение гелениума длится до 8 недель и привлекает пчёл и бабочек в сад

Гелениум — это яркая и неприхотливая многолетняя культура из семейства астровых. Его пышное цветение в тёплых тонах — от солнечно-жёлтого до кирпично-красного и медно-оранжевого — способно оживить любой сад в течение 6-8 недель, украшая клумбы с середины лета до начала октября.

Особенности растения

Гелениум образует кусты с прямыми стеблями и копьевидными листьями. Каждый куст даёт десятки цветков с характерной "пуговичной" серединкой и лепестками, напоминающими миниатюрные ромашки. Диаметр цветков — 2,5-5 см. Они активно привлекают пчёл и бабочек, превращая сад в живой уголок природы.

Родиной растения считается Северная и Южная Америка, где оно растёт на солнечных участках. Для успешного выращивания гелениум предпочитает хорошо дренированную и богатую питательными веществами почву.

Уход и размножение

  • Полив: растение не любит пересыхания, поэтому поливать его нужно регулярно.

  • Удаление соцветий: своевременное обрезание увядших цветков стимулирует образование новых бутонов.

  • Деление куста: каждые 3-5 лет рекомендуется разделять старые кусты и высаживать их заново. Лучшее время — весна или осень. При посадке добавляйте компост в почву.

  • Черенкование: весной можно укоренять молодые побеги под укрытием.

Если кусты становятся слишком высокими (до 160 см), их можно обрезать на треть в конце весны. Это слегка задержит цветение, но сделает растение более компактным и густым.

Сорта и разновидности

Существует более 30 видов гелениумов: среди них многолетники, однолетники и двулетники. Богатый выбор сортов позволяет подобрать растения для любого сада. Многолетние кусты легко размножаются делением, а однолетники и двулетники хорошо размножаются семенами.

Сочетания в саду

Гелениум эффектно смотрится в композициях с другими многолетниками:

  • флоксами,

  • садовыми ромашками,

  • тысячелистником,

  • рудбекиями,

  • астильбами,

  • хризантемами и многолетними астрами.

Также хороши сочетания с декоративными злаками, золотарником и георгинами — такие композиции создают атмосферу пышного "бабьего лета".

Гелениум в букетах

Цветы долго стоят в срезке, сохраняя декоративность. Поэтому гелениум популярен не только как садовое украшение, но и как цветок для букетов и композиций.

Гелениум — это простое в уходе, но эффектное растение, которое стоит посадить в каждом саду. Оно не только украсит участок яркими красками, но и привлечёт опылителей, а также подарит материал для красивых букетов в доме.

