Погладил ежа — попал к врачу: какие болезни переносят эти безобидные создания

Еж — одно из самых безобидных на первый взгляд существ. Маленький, колючий, кажется, совсем неопасный. Многие, особенно дети, не могут удержаться от желания погладить зверька или взять его на руки. Но, как предупреждают врачи, за этим невинным жестом может скрываться реальная угроза здоровью.

О том, какие болезни могут передаваться от ежей человеку, рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

"Ежи являются переносчиками смертельно опасного бешенства и в данном случае ничем не отличаются, например, от диких бешеных лис. Как правило, ветеринарные врачи предупреждают, что заражённые ежи не боятся людей и сами выходят на контакт", — рассказала Екатерина Кашух.

Опасность под колючками

По словам специалиста, на теле ежа может скрываться клещ, являющийся переносчиком таких заболеваний, как клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и эрлихиоз. Эти инфекции поражают нервную систему и внутренние органы, а последствия могут быть тяжёлыми даже при лечении.

Кроме того, сам ёж может быть носителем инфекций. Если человек укололся его иглой, существует риск заражения грибковым заболеванием трихофитией или кишечной инфекцией сальмонеллёзом.

Почему особенно опасна слюна

"Особа опасна слюна ежей. Её попадание на кожу человека может вызвать тяжёлые неврологические нарушения и даже привести к летальному исходу", — подчеркнула эксперт.

Слюна диких животных содержит множество бактерий и вирусов, в том числе возбудителей бешенства - одного из самых опасных заболеваний для человека. Бешенство неизлечимо: если вовремя не сделать прививку, болезнь почти всегда заканчивается смертью.

Ещё одна особенность заражённых ежей — изменение поведения. Они перестают бояться людей и могут сами идти на контакт, что должно стать тревожным сигналом.

Советы шаг за шагом: как действовать при встрече с ежом

Не пытайтесь погладить или взять зверька на руки. Даже если он кажется спокойным, это может быть проявлением болезни. Не подпускайте детей. Любопытство ребёнка может привести к укусу или уколу иголкой. Не кормите из рук. Остатки пищи могут стать источником инфекции. Если контакт всё же произошёл — немедленно вымойте руки. Используйте мыло и антисептик. Обратитесь к врачу. Особенно если была царапина, укол или попадание слюны на кожу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: погладить дикого ежа.

Последствие: риск заражения бешенством, грибком или паразитами.

Альтернатива: наблюдать за животным на расстоянии, не вмешиваясь.

Ошибка: позволить детям играть с найденным ежом.

Последствие: возможные укусы, заражение опасными инфекциями.

Альтернатива: объяснить ребёнку, что диких животных трогать нельзя.

Ошибка: не обработать рану после контакта.

Последствие: инфекция и воспаление.

Альтернатива: сразу промыть антисептиком и обратиться за медицинской помощью.

Болезни, которыми можно заразиться от ежа