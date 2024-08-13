"Распространяется по нервам". Ежи кусают жителей Ярославской области — почему это очень опасно

В июле в Ярославской области девять человек обратились в травмпункт Клинической больницы имени Н. В. Соловьева с жалобой на укусы диких ежей. Врачи предупредили, что животные могут быть переносчиками вируса бешенства. Что делать в случае нападения животного, сообщается на странице медучреждения в соцсети "ВКонтакте".

Сотрудники больницы напоминают, что вирус передаётся человеку через укус, при котором возникает повреждение кожного покрова (раны, ссадины), а также через слизистые оболочки. Заразиться им можно и при контакте с поверхностями, на которых присутствует инфицированная слюна зверя.

"Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Длительность инкубационного периода зависит от возраста укушенного, реактивности организма, от состояния нервной системы (переутомление, пониженное питание), от локализации укуса, количества вируса, попавшего в организм", — рассказывают медики.

По словам специалистов, вирус распространяется по нервным сплетениям, и, достигая центральной нервной системы (ЦНС), вызывает тяжёлые неврологические патологии. Если не оказать пострадавшему своевременную медицинскую помощь, человек может погибнуть.

Врачи посоветовали при укусе или другом телесном повреждении как можно скорее промыть рану водой с мылом или моющим средством — обработка проводится не менее 15 минут. После этого края раны нужно обработать 70% этиловым спиртом или 5% спиртовым раствором йода.

Для профилактики бешенства укушенному делают курс прививок КОКАВ и уколы антирабического иммуноглобулина — последний вводят не позднее семи суток после уксуса.

Сотрудники больницы рекомендовали не прикасаться к диким ежам, даже если они выглядят дружелюбно. Если есть необхоидмость взять животное в руки, делать это нужно в толстых перчатках, держа ёжика на расстоянии вытянутой руки.

"Если еж вас поцарапал или укусил, немедленно обратитесь в травмпункт", — предупреждают врачи.

Фото: Freepik/jcomp.