© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:50

Почему колючий гость может стать проблемой для вашего сада

Ветеринары предупреждают: чем могут быть опасны дикие ежи для домашних животных

Встретить ежа на своём участке — к добру, гласит народная примета. Но так ли безопасен этот колючий гость? Разберёмся, чего от него ждать и как правильно себя вести.

Польза ежей

Ёжики — настоящие санитары сада! Они:

  • уничтожают вредных насекомых, сокращая число гусениц и жуков.
  • охотятся на змей, включая ядовитых, защищая ваш участок от нежелательных гостей.
  • помогают сэкономить на химикатах — естественная альтернатива пестицидам.

Несмотря на пользу, у этих животных есть и минусы:

  • они могут быть переносчиками сальмонеллёза, бешенства, блох и клещей.
  • если взять ежа в руки, он может укусить — лучше наблюдать на расстоянии.
  • домашним питомцам стоит сделать прививки от бешенства и обработать от паразитов.

Как вести себя с ежом?

  • Не берите на руки — даже в перчатках.
  • Не кормите молоком — вопреки мифам, оно вредно для ежей.
  • Предложите угощение — сырое мясо, яйцо, творог, овощи или фрукты.

