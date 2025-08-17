Почему колючий гость может стать проблемой для вашего сада
Встретить ежа на своём участке — к добру, гласит народная примета. Но так ли безопасен этот колючий гость? Разберёмся, чего от него ждать и как правильно себя вести.
Польза ежей
Ёжики — настоящие санитары сада! Они:
- уничтожают вредных насекомых, сокращая число гусениц и жуков.
- охотятся на змей, включая ядовитых, защищая ваш участок от нежелательных гостей.
- помогают сэкономить на химикатах — естественная альтернатива пестицидам.
Несмотря на пользу, у этих животных есть и минусы:
- они могут быть переносчиками сальмонеллёза, бешенства, блох и клещей.
- если взять ежа в руки, он может укусить — лучше наблюдать на расстоянии.
- домашним питомцам стоит сделать прививки от бешенства и обработать от паразитов.
Как вести себя с ежом?
- Не берите на руки — даже в перчатках.
- Не кормите молоком — вопреки мифам, оно вредно для ежей.
- Предложите угощение — сырое мясо, яйцо, творог, овощи или фрукты.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru