Почему колючий гость может стать проблемой для вашего сада

Встретить ежа на своём участке — к добру, гласит народная примета. Но так ли безопасен этот колючий гость? Разберёмся, чего от него ждать и как правильно себя вести.

Польза ежей

Ёжики — настоящие санитары сада! Они:

уничтожают вредных насекомых, сокращая число гусениц и жуков.

охотятся на змей, включая ядовитых, защищая ваш участок от нежелательных гостей.

помогают сэкономить на химикатах — естественная альтернатива пестицидам.

Несмотря на пользу, у этих животных есть и минусы:

они могут быть переносчиками сальмонеллёза, бешенства, блох и клещей.

если взять ежа в руки, он может укусить — лучше наблюдать на расстоянии.

домашним питомцам стоит сделать прививки от бешенства и обработать от паразитов.

Как вести себя с ежом?