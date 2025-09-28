Чем добрее выглядит зверёк, тем опаснее его слюна — неожиданный парадокс ежей

Ежи — привычные обитатели садов и огородов, и их появление почти всегда вызывает улыбку. Эти колючие животные помогают дачникам, поедая слизней, улиток и насекомых-вредителей. Но, несмотря на всю их миловидность, контакт с ежами может таить опасность для человека и домашних питомцев.

Основные риски для человека и животных

Бешенство

Многие считают, что бешенство передается только от лис или собак. На самом деле вирус способен поражать всех теплокровных, включая ежей. Укус — не единственный путь заражения: достаточно погладить ежа, а затем потереть глаза руками. Ежи иногда облизывают свои иглы, оставляя на них слюну, что делает контакт еще более рискованным.

Признаки зараженного животного могут быть скрыты, но стоит насторожиться, если ёж ведет себя агрессивно, неадекватно или активничает днем.

Паразиты: клещи и блохи

Ежи нередко становятся переносчиками клещей. Те легко соскальзывают с гладких иголок и оказываются на участке, где могут укусить человека или домашних животных. Клещи переносят энцефалит, боррелиоз и другие болезни.

Блохи тоже несут угрозу: их укусы вызывают аллергические реакции и могут быть источником гельминтов.

Гельминты и кишечные инфекции

Совместное использование мисок для еды и воды ежами и домашними животными категорически нежелательно. Кошки и собаки рискуют заразиться паразитами и кишечными инфекциями. Угощение для ежей стоит оставлять отдельно.

Опасность укусов

Даже здоровый ёж способен больно укусить от испуга. В ранку вместе со слюной попадают бактерии, ведь рацион зверька включает червей, лягушек и даже падаль.

Сравнение: польза и опасность ежей в саду