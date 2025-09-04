Быстрый старт: ежик как питомец — 3 шага к идеальному уходу без лишних хлопот

Представьте: милый шар из иголок, который не только очаровывает, но и становится верным другом. Ежики — не самые простые питомцы, но они легко завоевывают сердца хозяев. Главное — знать, как правильно выбрать и ухаживать за ними, чтобы избежать проблем.

Какого ежика выбрать для дома?

Не пытайтесь приручить дикого лесного ежа — он не готов к жизни в квартире и может быть переносчиком болезней. Лучше приобретите экзотического питомца в надежном питомнике, где соблюдают правила содержания и разведения. Специальные породы ежей выводят так, чтобы они не боялись людей и легко шли на контакт.

Подойдут виды вроде:

миниатюрные ушастые: индийские, ошейниковые, эфиопские, темноиглые, голобрюхие.

евразийские: восточноевропейские, европейские, амурские.

степные: даурские, китайские.

африканские: сомалийские, алжирские, белобрюхие, южноафриканские.

Обустройство комфортного уголка

Сначала подготовьте клетку в тихом уголке квартиры. Пол застелите опилками, сеном или мхом, если есть возможность. Ежики любят прогулки, но не отпускайте их свободно бегать — они могут спрятаться в труднодоступных местах, съесть что-то вредное или добраться до проводов. Лучше используйте вольер: там безопасно и для питомца, и для вашего дома.

Поскольку ежи ведут ночной образ жизни, поставьте в клетке колесо, лабиринт, лесенку или горку — пусть выплескивают энергию. Днем им нужен темный домик для отдыха. Для туалета подойдет лоток с древесным наполнителем — ежей приучают к нему, как кошек. Кормить лучше из тяжелых керамических мисок (легкие они переворачивают, а пластик могут сгрызть). Пить они быстро учатся из поилки для грызунов.

Чем кормить колючего друга?

Еж — хищник, несмотря на сказки с яблоками и грибами на иголках. В рацион включайте мясной фарш, рыбное филе, яйца и обязательно насекомых. Овощи и фрукты тоже пойдут на ура. Но молоко строго под запретом — оно вредно для здоровья. Даже диких ежей, которые заглянули на дачу, не поите молоком.

Если все же позволяете ежу гулять вне вольера, следите внимательно: в квартире полно опасностей. Туалет меняйте регулярно, чтобы избежать запахов. Ежи линяют два раза в год, сбрасывая иголки — в это время лучше не устраивать свободные прогулки. Защищайте от сквозняков, обрабатывайте от паразитов. А купать их можно и нужно! Они обожают водные процедуры — купите специальный шампунь и устраивайте банный день раз в пару месяцев.