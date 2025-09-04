Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
домашний еж
домашний еж
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:44

Быстрый старт: ежик как питомец — 3 шага к идеальному уходу без лишних хлопот

Ежики как домашние питомцы: уход по рекомендациям ветеринаров

Представьте: милый шар из иголок, который не только очаровывает, но и становится верным другом. Ежики — не самые простые питомцы, но они легко завоевывают сердца хозяев. Главное — знать, как правильно выбрать и ухаживать за ними, чтобы избежать проблем.

Какого ежика выбрать для дома?

Не пытайтесь приручить дикого лесного ежа — он не готов к жизни в квартире и может быть переносчиком болезней. Лучше приобретите экзотического питомца в надежном питомнике, где соблюдают правила содержания и разведения. Специальные породы ежей выводят так, чтобы они не боялись людей и легко шли на контакт.

Подойдут виды вроде:

  • миниатюрные ушастые: индийские, ошейниковые, эфиопские, темноиглые, голобрюхие.
  • евразийские: восточноевропейские, европейские, амурские.
  • степные: даурские, китайские.
  • африканские: сомалийские, алжирские, белобрюхие, южноафриканские.

Обустройство комфортного уголка

Сначала подготовьте клетку в тихом уголке квартиры. Пол застелите опилками, сеном или мхом, если есть возможность. Ежики любят прогулки, но не отпускайте их свободно бегать — они могут спрятаться в труднодоступных местах, съесть что-то вредное или добраться до проводов. Лучше используйте вольер: там безопасно и для питомца, и для вашего дома.

Поскольку ежи ведут ночной образ жизни, поставьте в клетке колесо, лабиринт, лесенку или горку — пусть выплескивают энергию. Днем им нужен темный домик для отдыха. Для туалета подойдет лоток с древесным наполнителем — ежей приучают к нему, как кошек. Кормить лучше из тяжелых керамических мисок (легкие они переворачивают, а пластик могут сгрызть). Пить они быстро учатся из поилки для грызунов.

Чем кормить колючего друга?

Еж — хищник, несмотря на сказки с яблоками и грибами на иголках. В рацион включайте мясной фарш, рыбное филе, яйца и обязательно насекомых. Овощи и фрукты тоже пойдут на ура. Но молоко строго под запретом — оно вредно для здоровья. Даже диких ежей, которые заглянули на дачу, не поите молоком.

Если все же позволяете ежу гулять вне вольера, следите внимательно: в квартире полно опасностей. Туалет меняйте регулярно, чтобы избежать запахов. Ежи линяют два раза в год, сбрасывая иголки — в это время лучше не устраивать свободные прогулки. Защищайте от сквозняков, обрабатывайте от паразитов. А купать их можно и нужно! Они обожают водные процедуры — купите специальный шампунь и устраивайте банный день раз в пару месяцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинологическая ассоциация выявила опасные породы собак в РФ сегодня в 16:56

Бойцы под маской: какие собаки скрывают опасность в характере

Узнайте, какие породы собак в России и мире считаются наиболее опасными и почему правильное воспитание — залог безопасности для вас и окружающих.

Читать полностью » Уход за джунгарскими хомячками: биологи объяснили причины роста зубов сегодня в 12:23

Джунгарские хомячки: крошечные герои с зубами-ножами и тайным оружием

Узнайте секреты джунгарских хомячков: от ночной активности до запаха и спячки. Готовы открыть для себя мир этих милых грызунов?

Читать полностью » Содержание дегу в квартире требует специального ухода за зубами, предупреждают зоологи сегодня в 12:08

Дегу: быстрый способ обзавестись умным питомцем, который спит по ночам и требует минимум усилий

Дегу — необычные грызуны из Чили, которые живут до 7 лет и ведут дневной образ жизни. Узнайте плюсы и минусы содержания этих активных питомцев в квартире.

Читать полностью » Специалисты: шум во время прогулки в лесу снижает риск нападения медведя сегодня в 11:13

Медведь встаёт на задние лапы — угроза или любопытство: два противоположных сценария

Встреча с медведем в лесу может обернуться настоящим испытанием. Но зная простые правила, можно снизить риск и даже выйти из ситуации живым.

Читать полностью » Учёные и кинологи опровергли миф о связи характера собаки с её весом сегодня в 10:07

Маленькие собаки, большой характер: что скрывают любимцы в мини-формате

Считается, что маленькие собаки более капризные и шумные, а большие — спокойные и добродушные. Но так ли размер определяет характер питомца?

Читать полностью » Археологи: морские свинки были одомашнены в Андах около 7 тысяч лет назад сегодня в 9:51

Зверьки, пережившие королевские дворы и кухни инков: правда о морских свинках

Эти милые грызуны не имеют ничего общего ни с морем, ни со свиньями. Откуда же тогда появилось столь странное название?

Читать полностью » Кошки поднимают хвост и трутся боком о хозяина в знак приветствия сегодня в 8:45

У кошек свой язык приветствий: что означает каждое движение и взгляд

Почему кошка убегает от хозяина после разлуки и не спешит в объятия? Разбираемся, какие знаки используют мурлыки, чтобы сказать я рад тебя видеть.

Читать полностью » Усы у кошек являются сенсорным органом и помогают ориентироваться в пространстве сегодня в 7:39

Маленький волосок — большая катастрофа: зачем кошке усы на самом деле

Зачем кошке усы и что произойдёт, если их подстричь? Ответ удивит: вибриссы играют куда более важную роль, чем просто украшение мордочки.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина заявила, что больше не планирует выходить замуж
Наука и технологии

Археологи обнаружили в Узбекистане 9200-летние серпы для сбора дикого ячменя
Еда

Домашние сухарики с чесночным маслом: готовка занимает не более 15 минут
Красота и здоровье

Учёные: регулярное употребление свежих фруктов снижает риск набора лишнего веса
Садоводство

Виноградари Вологодской области назвали правила подготовки лозы к зиме
Дом

Как сочетать узоры и текстуры в интерьере: советы дизайнеров по выбору домашнего текстиля
Красота и здоровье

Доктор Джозеф Хури: операции остаются самым надёжным способом убрать лишнюю кожу после похудения
Туризм

Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet