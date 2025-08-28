Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
фура
фура
© wikipediа by Scania is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:40

Тяжёлые грузовики снова под ударом: платить придётся не только за федеральные дороги

Mash: с фур свыше 12 тонн могут начать взимать плату за проезд по региональным дорогам

Будущее российских дорог может сильно измениться: в скором времени фуры весом более 12 тонн могут платить не только за федеральные трассы, но и за проезд по региональным и муниципальным дорогам. Эта новость уже вызвала оживлённое обсуждение среди перевозчиков и экспертов.

Новый уровень контроля

"Большегрузы свыше 12 тонн могут начать платить за проезд по муниципальным и региональным дорогам. Так хотят компенсировать ущерб в виде износа трасс", — сообщил telegram-канал Mash.

Речь идёт о том, что нагрузка от многотонных машин приводит к ускоренному разрушению дорожного полотна, особенно на трассах регионального значения. Именно поэтому ФКУ "Дороги России" поручило Национальному исследовательскому университету "Высшая школа экономики" разработать систему сбора платежей с водителей грузовиков на таких дорогах.

Что уже действует сейчас

Сегодня перевозчики знакомы с системой "Платон". Она охватывает федеральные трассы и позволяет собирать плату за проезд большегрузов по магистралям общенационального значения. По официальным данным, с момента запуска системы в 2015 году в дорожный фонд поступило более 200 миллиардов рублей. Эти деньги направляются на ремонт и строительство федеральных дорог.

Однако региональные трассы пока остаются без подобной финансовой защиты. Введение дополнительного механизма оплаты должно, по замыслу властей, закрыть этот пробел и обеспечить равномерное финансирование дорожной сети.

Почему это важно

Фуры весом свыше 12 тонн наносят дорогам наибольший урон. Например, одна машина может изнашивать дорожное покрытие в десятки раз сильнее, чем легковой автомобиль. По данным Минтранса, именно грузовики становятся ключевым фактором разрушения дорог в регионах, где качество покрытия и так оставляет желать лучшего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

СМИ: переговоры Mercedes и BMW о сотрудничестве по двигателям близки к завершению сегодня в 10:47

Mercedes под капотом с мотором BMW: союз, который никто не ожидал

Mercedes и BMW обсуждают сделку: с 2027 года модели Mercedes могут получить двигатели BMW. Для обоих брендов это шанс снизить расходы и сохранить рынок.

Читать полностью » Mercedes-AMG GT-XX показал рекордную скорость зарядки 400 км за 5 минут сегодня в 9:33

25 рекордов за один тест: новый электрокар Mercedes переписал историю

Mercedes-AMG GT-XX за неделю обогнул Землю и побил 25 мировых рекордов, доказав, что электромобили способны на большее, чем от них ждут.

Читать полностью » В России число легковых автомобилей достигло 52,9 миллиона — данные статистики за 2024 год сегодня в 9:32

Десятилетие на колёсах: как страна приросла миллионами автомобилей, словно новым населением

За десять лет автопарк России вырос на миллионы машин. Как изменилась автомобилизация страны и что скрывается за сухими цифрами статистики?

Читать полностью » Кондиционер в машине увеличивает расход топлива на 10–20% — данные ONSV сегодня в 8:47

Жара и пробки: кондиционер в машине ударит по кошельку сильнее, чем ожидалось

Летний зной превращает кондиционер в необходимость, но он заметно увеличивает расход топлива. Есть несколько простых способов уменьшить затраты.

Читать полностью » Спрос на машины калининградской и петербургской сборки вырос почти на 50% — статистика сегодня в 8:45

Машины петербургской и калининградской сборки внезапно рвут рынок: цифры удивляют даже дилеров

Спрос на автомобили сборки Санкт-Петербурга и Калининграда резко вырос: лидируют Solaris и SWM, а вместе с ними меняется структура всего рынка.

Читать полностью » Suzuki инвестирует $8 млрд в Индию в ближайшие 6 лет — Ассоциация автопроизводителей сегодня в 7:41

8 миллиардов на карту: как Suzuki превращает Индию в центр мировой автоиндустрии

Suzuki инвестирует 8 млрд долларов в Индию: завод в Гуджарате станет глобальным центром выпуска электромобилей и отправит машины в 100 стран.

Читать полностью » Дептранс Москвы: 30 августа временно закроют движение на двух улицах в Новомосковском округе сегодня в 7:05

К Дню знаний движение в Москве встанет: эти улицы лучше объезжать стороной

В Москве перед 1 сентября вводят новые перекрытия. Какие улицы закроют и почему число машин на дорогах резко вырастет?

Читать полностью » Росавтодор: по трассе А-291 сегодня в 6:38

Езда без пробок и лишних часов: что даёт водителям главная магистраль Крыма

За пять лет по трассе "Таврида" проехало более 27,6 млн автомобилей. Почему эта дорога стала ключевой для Крыма и всего юга России?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Импорт автомобилей из Японии и Кореи на Дальнем Востоке вырос из-за опасений новых ограничений — эксперт Кадаков
Красота и здоровье

Диетолог Михалёва: белый хлеб – скрытая угроза для здоровья – кому стоит исключить из рациона
Туризм

Россияне застряли на Хайнане: около 600 туристов не смогли вылететь из Санья из-за тайфуна
Дом

Как кулинарные ароматы впитываются в мебель и ткани
Садоводство

В Ульяновской области навесы превращают в летние гостиные: опыт жителей региона
Культура и шоу-бизнес

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что в 18 лет столкнулась с остеопорозом
Дом

LifehackGuru представил рабочий метод избавления от мух на даче
Питомцы

Почему кошки спят в ногах у хозяина: объяснение зоопсихологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru