Тяжёлые грузовики снова под ударом: платить придётся не только за федеральные дороги

Будущее российских дорог может сильно измениться: в скором времени фуры весом более 12 тонн могут платить не только за федеральные трассы, но и за проезд по региональным и муниципальным дорогам. Эта новость уже вызвала оживлённое обсуждение среди перевозчиков и экспертов.

Новый уровень контроля

"Большегрузы свыше 12 тонн могут начать платить за проезд по муниципальным и региональным дорогам. Так хотят компенсировать ущерб в виде износа трасс", — сообщил telegram-канал Mash.

Речь идёт о том, что нагрузка от многотонных машин приводит к ускоренному разрушению дорожного полотна, особенно на трассах регионального значения. Именно поэтому ФКУ "Дороги России" поручило Национальному исследовательскому университету "Высшая школа экономики" разработать систему сбора платежей с водителей грузовиков на таких дорогах.

Что уже действует сейчас

Сегодня перевозчики знакомы с системой "Платон". Она охватывает федеральные трассы и позволяет собирать плату за проезд большегрузов по магистралям общенационального значения. По официальным данным, с момента запуска системы в 2015 году в дорожный фонд поступило более 200 миллиардов рублей. Эти деньги направляются на ремонт и строительство федеральных дорог.

Однако региональные трассы пока остаются без подобной финансовой защиты. Введение дополнительного механизма оплаты должно, по замыслу властей, закрыть этот пробел и обеспечить равномерное финансирование дорожной сети.

Почему это важно

Фуры весом свыше 12 тонн наносят дорогам наибольший урон. Например, одна машина может изнашивать дорожное покрытие в десятки раз сильнее, чем легковой автомобиль. По данным Минтранса, именно грузовики становятся ключевым фактором разрушения дорог в регионах, где качество покрытия и так оставляет желать лучшего.