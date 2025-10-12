Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:45

Китайцы сдулись, а КАМАЗ поднялся: что случилось за кулисами падения тяжёлого автопрома

Продажи тяжёлых грузовиков в России в 2025 году сократились на 57% — данные "Автостата"

Падение рынка тяжелых грузовиков в России в 2025 году стало одним из самых заметных событий отрасли. Несмотря на общее сокращение продаж, именно в этот период определились новые лидеры сегмента и изменилась структура предпочтений перевозчиков.

По данным аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев года продажи новых грузовиков полной массой свыше 16 тонн снизились на 57,4%, составив менее 33 тысяч единиц. Такое резкое падение стало испытанием для всех участников рынка, но дало возможность пересмотра позиций брендов. На этом фоне КАМАЗ не только сохранил лидерство, но и значительно усилил своё влияние, увеличив долю рынка до 30%.

Лидеры и аутсайдеры сегмента

Если в начале года аналитики ожидали, что китайские производители смогут удержать объёмы благодаря агрессивной ценовой политике, реальность оказалась иной. Продажи марок из Поднебесной упали особенно сильно — снижение в некоторых случаях достигло 80%. Тем не менее, Sitrak C7H сохранил за собой звание самой популярной модели в классе HCV, хотя её позиции стали менее уверенными.

Второе и третье места заняли российские модели КАМАЗ 43118 и КАМАЗ 65115. Обе машины показали устойчивость к кризисным условиям: их продажи снизились незначительно, а рыночная доля даже выросла. Особенно успешным оказался КАМАЗ 43118 — снижение составило менее 1%, при этом доля увеличилась более чем вдвое.

Топ-10 популярных моделей включает также FAW J6, URAL 4320, Dongfeng 4180, Shacman SX3318, Shacman SX4188 и HOWO 1167, однако все они продемонстрировали сильное падение. Китайские бренды, которые еще недавно лидировали по количеству поставок, столкнулись с трудностями в логистике и ограничениями в сервисном обслуживании.

Таблица "Сравнение": лидеры по продажам

Модель Продажи 2025 (шт.) Изменение к 2024 Рыночная доля
SITRAK C7H 5002 -67,6% 15,2%
KAMAZ 43118 2746 -0,8% 8,3%
KAMAZ 65115 2073 -14,2% 6,3%
KAMAZ 54901 1569 -42,6% 4,8%
FAW J6 1060 -52,2% 3,2%
URAL 4320 1056 -24,2% 3,2%
DONGFENG 4180 1027 -80,7% 3,1%
SHACMAN SX3318 978 -70,1% 3,0%
SHACMAN SX4188 906 -55,0% 2,8%
HOWO 1167 812 -60,4% 2,5%

Изменение структуры рынка

Одним из заметных трендов стал сдвиг в сторону более универсальных типов кузовов. Если ранее седельные тягачи занимали около половины всех продаж, то теперь их доля снизилась до трети. Растёт спрос на бортовые грузовики, фургоны и коммунальную технику. Это отражает изменение потребностей бизнеса: вместо магистральных перевозок всё больше востребованы локальные и городские задачи, особенно в сфере доставки и обслуживания инфраструктуры.

География продаж: неожиданные лидеры

Интересно, что падение спроса было неравномерным по регионам. В Москве и Подмосковье, традиционно лидирующих по объёмам, рынок сократился почти вдвое. А вот Ханты-Мансийский автономный округ — Югра показал уникальный результат: снижение составило всего 18%, что позволило региону подняться на третье место по продажам. Это объясняется стабильной активностью нефтегазовой отрасли, где тяжёлые грузовики продолжают использоваться в большом объёме.

Советы шаг за шагом: как выбрать грузовик в новых условиях

  1. Определите задачи. Для региональных перевозок подойдут бортовые КАМАЗы и УРАЛы, а для междугородних маршрутов — седельные тягачи вроде Sitrak или FAW.

  2. Оцените доступность запчастей. Российские бренды выигрывают за счёт широкой сервисной сети и складов комплектующих.

  3. Сравните расход топлива. В условиях роста цен на дизель важно выбирать экономичные модели — здесь лидируют современные версии КАМАЗа.

  4. Проверьте условия лизинга. Государственные программы поддержки отечественного автопрома делают покупку российских машин выгоднее.

  5. Оцените остаточную стоимость. При последующей продаже КАМАЗы и УРАЛы сохраняют цену лучше, чем китайские аналоги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор китайского тягача без учёта сложности с сервисом.
    Последствие: длительные простои из-за нехватки запчастей.
    Альтернатива: российские КАМАЗ 54901 или УРАЛ 4320 — надёжные и обслуживаемые по всей стране.

  • Ошибка: покупка слишком мощной модели для коротких маршрутов.
    Последствие: лишние расходы на топливо и налог.
    Альтернатива: лёгкие бортовые грузовики или фургоны, например, КАМАЗ 65115.

  • Ошибка: игнорирование географии работы.
    Последствие: проблемы с пуском в холодных регионах.
    Альтернатива: версии с предпусковыми подогревателями и усиленной термоизоляцией кабины.

А что если рынок продолжит падать?

Если тенденция сохранится, на рынке останется меньше импортных моделей, а доля отечественных производителей превысит 50%. Это приведёт к росту интереса к модернизированным версиям КАМАЗов и Уралов, особенно к моделям с автоматическими коробками передач и обновлёнными кабинами. Китайские компании, чтобы удержаться, вероятно, будут развивать локальную сборку в России.

Плюсы и минусы отечественных и китайских грузовиков

Критерий Российские марки Китайские марки
Сервис и запчасти Развитая сеть Часто ограничен
Цена Средняя Ниже средней
Надёжность Проверена временем Зависит от модели
Экономичность Современные моторы Разброс показателей
Комфорт Улучшается Выше в базовой комплектации

FAQ

Какой грузовик сейчас выгоднее покупать?
Российские модели, такие как КАМАЗ 43118 и 65115, благодаря стабильной поддержке и программе льготного лизинга.

Сколько стоит новый КАМАЗ?
В зависимости от модификации — от 7 до 12 млн рублей, включая надстройку и опции.

Что лучше — КАМАЗ или Sitrak?
Если важна экономия и простота обслуживания — КАМАЗ. Если нужен комфорт и длительные рейсы — Sitrak, но стоит учитывать проблемы с сервисом.

Мифы и правда

  • Миф: китайские грузовики полностью вытеснили российские.
    Правда: доля КАМАЗа выросла, а импортные бренды теряют позиции.

  • Миф: все КАМАЗы устарели морально.
    Правда: новые серии 54901 и 65115 оснащены современными моторами и кабинами.

  • Миф: отечественные машины больше ломаются.
    Правда: при регулярном обслуживании они служат не хуже импортных.

Интересные факты

  1. Первый КАМАЗ 43118 появился в 1995 году и до сих пор выпускается с модернизациями.

  2. Sitrak C7H базируется на технологии MAN и собирается на совместном предприятии в Китае.

  3. URAL 4320 используется не только в гражданских целях, но и в армии.

Исторический контекст

Первые тяжёлые грузовики в России появились ещё в 1930-х годах, когда выпускались ЗИС и ЯГ. В 1970-х строительство завода КАМАЗ стало одним из крупнейших индустриальных проектов СССР. После распада Союза именно эта марка сумела сохранить производство и адаптироваться к новым реалиям, а с 2020-х годов КАМАЗ снова стал опорой отечественного машиностроения.

