Китайцы сдулись, а КАМАЗ поднялся: что случилось за кулисами падения тяжёлого автопрома
Падение рынка тяжелых грузовиков в России в 2025 году стало одним из самых заметных событий отрасли. Несмотря на общее сокращение продаж, именно в этот период определились новые лидеры сегмента и изменилась структура предпочтений перевозчиков.
По данным аналитического агентства "Автостат", за девять месяцев года продажи новых грузовиков полной массой свыше 16 тонн снизились на 57,4%, составив менее 33 тысяч единиц. Такое резкое падение стало испытанием для всех участников рынка, но дало возможность пересмотра позиций брендов. На этом фоне КАМАЗ не только сохранил лидерство, но и значительно усилил своё влияние, увеличив долю рынка до 30%.
Лидеры и аутсайдеры сегмента
Если в начале года аналитики ожидали, что китайские производители смогут удержать объёмы благодаря агрессивной ценовой политике, реальность оказалась иной. Продажи марок из Поднебесной упали особенно сильно — снижение в некоторых случаях достигло 80%. Тем не менее, Sitrak C7H сохранил за собой звание самой популярной модели в классе HCV, хотя её позиции стали менее уверенными.
Второе и третье места заняли российские модели КАМАЗ 43118 и КАМАЗ 65115. Обе машины показали устойчивость к кризисным условиям: их продажи снизились незначительно, а рыночная доля даже выросла. Особенно успешным оказался КАМАЗ 43118 — снижение составило менее 1%, при этом доля увеличилась более чем вдвое.
Топ-10 популярных моделей включает также FAW J6, URAL 4320, Dongfeng 4180, Shacman SX3318, Shacman SX4188 и HOWO 1167, однако все они продемонстрировали сильное падение. Китайские бренды, которые еще недавно лидировали по количеству поставок, столкнулись с трудностями в логистике и ограничениями в сервисном обслуживании.
Таблица "Сравнение": лидеры по продажам
|Модель
|Продажи 2025 (шт.)
|Изменение к 2024
|Рыночная доля
|SITRAK C7H
|5002
|-67,6%
|15,2%
|KAMAZ 43118
|2746
|-0,8%
|8,3%
|KAMAZ 65115
|2073
|-14,2%
|6,3%
|KAMAZ 54901
|1569
|-42,6%
|4,8%
|FAW J6
|1060
|-52,2%
|3,2%
|URAL 4320
|1056
|-24,2%
|3,2%
|DONGFENG 4180
|1027
|-80,7%
|3,1%
|SHACMAN SX3318
|978
|-70,1%
|3,0%
|SHACMAN SX4188
|906
|-55,0%
|2,8%
|HOWO 1167
|812
|-60,4%
|2,5%
Изменение структуры рынка
Одним из заметных трендов стал сдвиг в сторону более универсальных типов кузовов. Если ранее седельные тягачи занимали около половины всех продаж, то теперь их доля снизилась до трети. Растёт спрос на бортовые грузовики, фургоны и коммунальную технику. Это отражает изменение потребностей бизнеса: вместо магистральных перевозок всё больше востребованы локальные и городские задачи, особенно в сфере доставки и обслуживания инфраструктуры.
География продаж: неожиданные лидеры
Интересно, что падение спроса было неравномерным по регионам. В Москве и Подмосковье, традиционно лидирующих по объёмам, рынок сократился почти вдвое. А вот Ханты-Мансийский автономный округ — Югра показал уникальный результат: снижение составило всего 18%, что позволило региону подняться на третье место по продажам. Это объясняется стабильной активностью нефтегазовой отрасли, где тяжёлые грузовики продолжают использоваться в большом объёме.
Советы шаг за шагом: как выбрать грузовик в новых условиях
-
Определите задачи. Для региональных перевозок подойдут бортовые КАМАЗы и УРАЛы, а для междугородних маршрутов — седельные тягачи вроде Sitrak или FAW.
-
Оцените доступность запчастей. Российские бренды выигрывают за счёт широкой сервисной сети и складов комплектующих.
-
Сравните расход топлива. В условиях роста цен на дизель важно выбирать экономичные модели — здесь лидируют современные версии КАМАЗа.
-
Проверьте условия лизинга. Государственные программы поддержки отечественного автопрома делают покупку российских машин выгоднее.
-
Оцените остаточную стоимость. При последующей продаже КАМАЗы и УРАЛы сохраняют цену лучше, чем китайские аналоги.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбор китайского тягача без учёта сложности с сервисом.
Последствие: длительные простои из-за нехватки запчастей.
Альтернатива: российские КАМАЗ 54901 или УРАЛ 4320 — надёжные и обслуживаемые по всей стране.
-
Ошибка: покупка слишком мощной модели для коротких маршрутов.
Последствие: лишние расходы на топливо и налог.
Альтернатива: лёгкие бортовые грузовики или фургоны, например, КАМАЗ 65115.
-
Ошибка: игнорирование географии работы.
Последствие: проблемы с пуском в холодных регионах.
Альтернатива: версии с предпусковыми подогревателями и усиленной термоизоляцией кабины.
А что если рынок продолжит падать?
Если тенденция сохранится, на рынке останется меньше импортных моделей, а доля отечественных производителей превысит 50%. Это приведёт к росту интереса к модернизированным версиям КАМАЗов и Уралов, особенно к моделям с автоматическими коробками передач и обновлёнными кабинами. Китайские компании, чтобы удержаться, вероятно, будут развивать локальную сборку в России.
Плюсы и минусы отечественных и китайских грузовиков
|Критерий
|Российские марки
|Китайские марки
|Сервис и запчасти
|Развитая сеть
|Часто ограничен
|Цена
|Средняя
|Ниже средней
|Надёжность
|Проверена временем
|Зависит от модели
|Экономичность
|Современные моторы
|Разброс показателей
|Комфорт
|Улучшается
|Выше в базовой комплектации
FAQ
Какой грузовик сейчас выгоднее покупать?
Российские модели, такие как КАМАЗ 43118 и 65115, благодаря стабильной поддержке и программе льготного лизинга.
Сколько стоит новый КАМАЗ?
В зависимости от модификации — от 7 до 12 млн рублей, включая надстройку и опции.
Что лучше — КАМАЗ или Sitrak?
Если важна экономия и простота обслуживания — КАМАЗ. Если нужен комфорт и длительные рейсы — Sitrak, но стоит учитывать проблемы с сервисом.
Мифы и правда
-
Миф: китайские грузовики полностью вытеснили российские.
Правда: доля КАМАЗа выросла, а импортные бренды теряют позиции.
-
Миф: все КАМАЗы устарели морально.
Правда: новые серии 54901 и 65115 оснащены современными моторами и кабинами.
-
Миф: отечественные машины больше ломаются.
Правда: при регулярном обслуживании они служат не хуже импортных.
Интересные факты
-
Первый КАМАЗ 43118 появился в 1995 году и до сих пор выпускается с модернизациями.
-
Sitrak C7H базируется на технологии MAN и собирается на совместном предприятии в Китае.
-
URAL 4320 используется не только в гражданских целях, но и в армии.
Исторический контекст
Первые тяжёлые грузовики в России появились ещё в 1930-х годах, когда выпускались ЗИС и ЯГ. В 1970-х строительство завода КАМАЗ стало одним из крупнейших индустриальных проектов СССР. После распада Союза именно эта марка сумела сохранить производство и адаптироваться к новым реалиям, а с 2020-х годов КАМАЗ снова стал опорой отечественного машиностроения.
