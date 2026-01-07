Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Холодное время года в городе
Холодное время года в городе
© https://unsplash.com by Joy Real is licensed under Free
Центральный федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:11

Москва под ударом циклона: снегопад 9 января принесет не просто снег, а транспортный коллапс

Мощный снегопад с метелью накроет Москву 9 января — Гидрометцентр

Жителей столичного региона в конце рабочей недели ждёт резкое ухудшение погодных условий. В Москву и Подмосковье придёт мощный снежный фронт, который будет сопровождаться метелью, сильным ветром и сложной дорожной обстановкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра России.

Когда и какие осадки ожидаются

По данным синоптиков, сильный снегопад накроет Москву и Московскую область 9 января. Осадки будут интенсивными и продлятся в течение дня. В ряде районов ожидается метель, которая приведёт к ухудшению видимости и формированию снежных заносов.

Специалисты отмечают, что погодная ситуация будет осложняться гололедицей. Это создаст повышенные риски как для автомобилистов, так и для пешеходов, особенно в утренние и вечерние часы.

Температура и ветер

Температурный фон в столице будет оставаться ниже климатической нормы. Днём в Москве прогнозируется -10…-12 градусов, в Подмосковье — от -8 до -13 градусов. Ночью температура может понизиться до -10…-15 градусов.

Дополнительным неблагоприятным фактором станут порывы ветра. По информации Гидрометцентра, скорость ветра может достигать 18 метров в секунду, что усилит эффект метели и приведёт к быстрому перемещению снега на открытых участках.

Причина ухудшения погоды

Синоптики связывают сильные осадки с влиянием контрастного атмосферного фронта. Он сформировался в зоне средиземноморского циклона, центр которого 9 января будет находиться над западной частью Центральной России.

Именно сочетание холодного воздуха и влажных масс стало причиной интенсивного снегопада. В Гидрометцентре предупреждают, что погодные условия могут меняться быстро, поэтому жителям региона рекомендуется учитывать прогноз при планировании поездок.

