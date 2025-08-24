Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белаз
Белаз
© commons.wikimedia.org by Павел Шапецька is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:41

Из рекордов в новаторство: чем поразил первый экскаватор БелАЗа

БелАЗ отправил на испытания первый экскаватор собственной разработки BX20012

Кто бы мог подумать, что предприятие, десятилетиями ассоциирующееся исключительно с карьерными самосвалами-гигантами, решит осваивать новые горизонты? Но БелАЗ сделал именно это. Завод представил первый экскаватор собственной разработки — BELAZ BX20012, и отправил его на испытания в "Сибирскую угольную энергетическую компанию".

Исполин на гусеницах

BX20012 впечатляет не только своим размером, но и характеристиками. Масса машины — 214 тонн, а объём ковша достигает 12 кубометров. Под капотом — двигатель с мощностью 1150 лошадиных сил, марка которого пока держится в секрете.

Чтобы подготовить этот экскаватор к отправке, понадобился настоящий производственный марафон:

  • 21 день непрерывной работы,

  • 10 специалистов высокой квалификации,

  • 6 единиц вспомогательной техники,

  • и целых 8 железнодорожных платформ.

Технологии и комфорт

Разработчики БелАЗа позаботились не только о мощности, но и о человеке за рычагами. В стандартной комплектации экскаватор получил климат-контроль, сенсорные дисплеи, систему кругового видеообзора. Дополняет всё это интеллектуальная система онлайн-мониторинга, которая отслеживает состояние узлов и агрегатов в реальном времени.

Подобные "умные" решения становятся стандартом в горнодобывающей технике — они помогают минимизировать простои, быстрее выявлять неисправности и повышать безопасность на объектах.

БелАЗ и неожиданная мода

Интересно, что БелАЗ активно экспериментирует не только в технике, но и в самых неожиданных сферах. Несколько месяцев назад бренд неожиданно "взорвал" интернет выпуском зимних ботинок из натуральной кожи.

Цена в 121 рубль (около 3540 российских рублей по курсу на тот момент) выглядела особенно привлекательно на фоне похожей модели Timberland, которую предлагали за 1124 рубля (32 900 российских рублей). Неудивительно, что на обувь от БелАЗа возник ажиотажный спрос.

Любопытный факт

БелАЗ давно считается символом белорусского машиностроения. Самосвалы этого завода входят в Книгу рекордов Гиннесса: модель БелАЗ-75710 — самый большой грузовик в мире, способный перевозить до 450 тонн груза за один рейс. Новый экскаватор BX20012, очевидно, продолжает эту традицию — расширяя линейку тяжёлой техники, с которой БелАЗ стремится закрепиться на мировом рынке горного оборудования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Infiniti QX65 дебютирует с полным приводом и 9-ступенчатым автоматом сегодня в 12:01

Купе-кроссовер с прошлым в ДНК: QX65 намекает на легендарный FX

Infiniti представила QX65 — купе-кроссовер с дизайном в духе легендарного FX и турбомотором на 272 л.с. Интерьер пока держат в секрете.

Читать полностью » В Китае готовят к запуску Nissan N6 — более компактный аналог электроседана N7 сегодня в 11:01

В мире кризис, а в Китае рекорд: Nissan нашёл спасение в партнёрстве

Вслед за успешным электроседаном N7 Nissan выводит в Китае гибридный седан N6 — компактнее, но похожий внешне. Продажи стартуют в конце года.

Читать полностью » Стоимость Lamborghini Fenomeno превысит 3 млн евро за каждый экземпляр сегодня в 10:01

Фары из 1990-х и аэродинамика XXI века: Fenomeno соединяет эпохи

Lamborghini представила Fenomeno — суперкар в 29 экземплярах с мощностью 1065 л.с. и дизайном в духе 1990-х. Цена — от 3 млн евро.

Читать полностью » МВД предупредило о новых схемах мошенничества при покупке автомобилей онлайн сегодня в 9:33

Счастье на колёсах или потеря миллионов: как работает новая афера с машинами

Мошенники маскируются под продавцов авто на популярных площадках, выставляют низкие цены и обещают доставку "до порога". МВД раскрывает детали схемы.

Читать полностью » Президент НАС Шапарин: число машин с фиктивными документами в России исчисляется тысячами сегодня в 9:26

Поддельные СБКТС в России: машины из Китая и США чудом оказываются на учёте

В России вновь всплыл случай выдачи СБКТС без осмотра. Владельцы рискуют остаться с машинами на "вечном учете", а число проблемных авто растет.

Читать полностью » Минтранс: с осени 2025 года вводятся новые правила проверки водителей на алкоголь и наркотики сегодня в 8:26

Штраф до 10 тысяч за мигалки: водителей предупреждают о неожиданном ужесточении

С 1 сентября в России изменятся правила для автомобилистов: новые болезни в списке противопоказаний, рост штрафов и госпошлин, а также жёстче проверки на опьянение.

Читать полностью » сегодня в 8:21

Какие иномарки ещё держатся в России: список для тех, кто ищет альтернативу "китайцам"

Глобальные автобренды теряют позиции на российском рынке: доля сократилась до 7,5%, а почти половина "иностранцев" собрана в Китае.

Читать полностью » За повторное нарушение с наклейкой «Инвалид» в России предложили штраф 15 тысяч и лишение прав сегодня в 7:26

Российским водителям напомнили о наклейке для людей с ограниченными возможностями — штрафы и наказания станут другими

В Госдуме предложили жёстко наказывать водителей за повторное незаконное использование знака "Инвалид" — вплоть до лишения прав.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Минвостокразвития разрабатывает маркетплейс для туристических услуг Дальнего Востока
ЦФО

Самолет с 146 российскими военными, освобожденными из плена, приземлился в Подмосковье
Дом

Туалетная бумага в холодильнике помогает дольше сохранять свежесть продуктов
Еда

Эксперт: регулярное употребление пива вызывает гормональные сбои и жировой гепатоз
Туризм

Эксперты: онлайн-платформы вытесняют туроператоров с рынка экскурсий
Спорт и фитнес

Тренер объяснила, как с помощью лопаты и стула поддерживать осанку и здоровье спины
Садоводство

Василий Жайворонок: гектар возле фермы альпак подорожал с 300 тыс. до 1,5 млн рублей
Красота и здоровье

Врач-эндокринолог Наталья Балашова назвала продукты для здоровья кожи и волос
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru