Из рекордов в новаторство: чем поразил первый экскаватор БелАЗа

Кто бы мог подумать, что предприятие, десятилетиями ассоциирующееся исключительно с карьерными самосвалами-гигантами, решит осваивать новые горизонты? Но БелАЗ сделал именно это. Завод представил первый экскаватор собственной разработки — BELAZ BX20012, и отправил его на испытания в "Сибирскую угольную энергетическую компанию".

Исполин на гусеницах

BX20012 впечатляет не только своим размером, но и характеристиками. Масса машины — 214 тонн, а объём ковша достигает 12 кубометров. Под капотом — двигатель с мощностью 1150 лошадиных сил, марка которого пока держится в секрете.

Чтобы подготовить этот экскаватор к отправке, понадобился настоящий производственный марафон:

21 день непрерывной работы,

10 специалистов высокой квалификации,

6 единиц вспомогательной техники,

и целых 8 железнодорожных платформ.

Технологии и комфорт

Разработчики БелАЗа позаботились не только о мощности, но и о человеке за рычагами. В стандартной комплектации экскаватор получил климат-контроль, сенсорные дисплеи, систему кругового видеообзора. Дополняет всё это интеллектуальная система онлайн-мониторинга, которая отслеживает состояние узлов и агрегатов в реальном времени.

Подобные "умные" решения становятся стандартом в горнодобывающей технике — они помогают минимизировать простои, быстрее выявлять неисправности и повышать безопасность на объектах.

БелАЗ и неожиданная мода

Интересно, что БелАЗ активно экспериментирует не только в технике, но и в самых неожиданных сферах. Несколько месяцев назад бренд неожиданно "взорвал" интернет выпуском зимних ботинок из натуральной кожи.

Цена в 121 рубль (около 3540 российских рублей по курсу на тот момент) выглядела особенно привлекательно на фоне похожей модели Timberland, которую предлагали за 1124 рубля (32 900 российских рублей). Неудивительно, что на обувь от БелАЗа возник ажиотажный спрос.

Любопытный факт

БелАЗ давно считается символом белорусского машиностроения. Самосвалы этого завода входят в Книгу рекордов Гиннесса: модель БелАЗ-75710 — самый большой грузовик в мире, способный перевозить до 450 тонн груза за один рейс. Новый экскаватор BX20012, очевидно, продолжает эту традицию — расширяя линейку тяжёлой техники, с которой БелАЗ стремится закрепиться на мировом рынке горного оборудования.