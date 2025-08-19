Апокалипсис отменяется: растения нашли способ пережить климатический коллапс

Учёные из Корейского института бионаук и биотехнологий (KRIBB) раскрыли удивительный механизм, позволяющий растениям переносить экстремальную жару. Оказалось, что белок PP2A B′η играет решающую роль в их защите. Исследование показывает: этот белок помогает растениям быстро адаптироваться, редактируя свою ДНК и создавая специальные защитные белки.

Как работает "генетический портной"

Живые организмы хранят информацию в ДНК, которая преобразуется в РНК. Но чтобы создать функциональные белки, необходимо удалить лишние фрагменты — этот процесс называется сплайсингом. За него отвечает сплайсосома — молекулярный "аппарат", работающий как точный портной: он вырезает ненужные участки и соединяет нужные.

Исследователи обнаружили, что PP2A B′η активирует сплайсосому при тепловом стрессе, ускоряя редактирование РНК. В ходе экспериментов растения с недостатком этого белка не прорастали и погибали, а те, у кого его было в избытке, не только выживали, но и лучше переносили высокие температуры.

Перспективы: устойчивые культуры для меняющегося климата

С ростом глобального потепления потребность в жаростойких растениях становится критической. Открытие корейских учёных открывает новые пути для селекции: теперь можно создавать сорта пшеницы, риса и кукурузы, способные давать высокий урожай даже в экстремальных условиях.