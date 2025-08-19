Три хомута не спасли: как изношенные радиаторы всё же заменили

Житель района Южное Чертаново в Москве смог добиться замены неисправных отопительных приборов после обращения в Мосжилинспекцию. Проблема с радиаторами началась ещё прошлой зимой — на повреждённые участки коммунальные службы установили хомуты, но это не помогло: следы коррозии и протечки продолжали появляться.

Что выяснили специалисты

После выезда на место инспекторы Мосжилинспекции зафиксировали:

установку трёх хомутов на двух пластинчатых конвекторах;

коррозию на трубах;

следы протечек в системе отопления.

Управляющую компанию и должностное лицо привлекли к административной ответственности и обязали восстановить герметичность системы.

Что сделано

Коммунальные службы заменили:

участки подводящих трубопроводов;

сами отопительные приборы в квартире заявителя.

В ведомстве напомнили, что внутридомовые инженерные сети до первого отключающего устройства относятся к общему имуществу дома, поэтому ремонт в этой зоне оплачивается за счёт управляющей организации. Всё, что находится после первых отсечных краников — относится к зоне ответственности собственника.