Три хомута не спасли: как изношенные радиаторы всё же заменили
Житель района Южное Чертаново в Москве смог добиться замены неисправных отопительных приборов после обращения в Мосжилинспекцию. Проблема с радиаторами началась ещё прошлой зимой — на повреждённые участки коммунальные службы установили хомуты, но это не помогло: следы коррозии и протечки продолжали появляться.
Что выяснили специалисты
После выезда на место инспекторы Мосжилинспекции зафиксировали:
- установку трёх хомутов на двух пластинчатых конвекторах;
- коррозию на трубах;
- следы протечек в системе отопления.
Управляющую компанию и должностное лицо привлекли к административной ответственности и обязали восстановить герметичность системы.
Что сделано
Коммунальные службы заменили:
- участки подводящих трубопроводов;
- сами отопительные приборы в квартире заявителя.
В ведомстве напомнили, что внутридомовые инженерные сети до первого отключающего устройства относятся к общему имуществу дома, поэтому ремонт в этой зоне оплачивается за счёт управляющей организации. Всё, что находится после первых отсечных краников — относится к зоне ответственности собственника.
