Когда включат отопление: главный ориентир для регионов

Отопительный сезон в России начинается по единым федеральным правилам, но сроки его запуска в регионах могут отличаться. Об этом в беседе с RT напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Основное условие включения отопления

"Отопление включают после того, как среднесуточная температура держится на отметке плюс восемь градусов Цельсия и ниже в течение пяти суток подряд", — пояснил Гаврилов.

Такой порядок, по словам парламентария, помогает избежать ситуации, когда котельные и тепловые станции запускают и останавливают из-за кратковременных похолоданий.

Региональные различия

Хотя нормы едины, решение о старте отопительного сезона принимают местные власти. В Сибири и на Дальнем Востоке тепло подают раньше, чем в центральных и южных регионах страны. В Москве традиционно отопление начинают подключать в конце сентября — начале октября.

Приоритеты подачи тепла

В первую очередь тепло получают социальные объекты — детские сады, школы, больницы. Затем подключаются жилые дома, и лишь после этого — торговые и производственные здания.

Итог

Таким образом, начало отопительного сезона зависит как от федеральных норм, так и от погодных условий в конкретном регионе. Главный ориентир — устойчивая температура +8 °C и ниже в течение пяти дней подряд.