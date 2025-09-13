Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:19

Когда включат отопление: главный ориентир для регионов

В России начало отопительного сезона зависит от региональных условий и норм

Отопительный сезон в России начинается по единым федеральным правилам, но сроки его запуска в регионах могут отличаться. Об этом в беседе с RT напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Основное условие включения отопления

"Отопление включают после того, как среднесуточная температура держится на отметке плюс восемь градусов Цельсия и ниже в течение пяти суток подряд", — пояснил Гаврилов.

Такой порядок, по словам парламентария, помогает избежать ситуации, когда котельные и тепловые станции запускают и останавливают из-за кратковременных похолоданий.

Региональные различия

Хотя нормы едины, решение о старте отопительного сезона принимают местные власти. В Сибири и на Дальнем Востоке тепло подают раньше, чем в центральных и южных регионах страны. В Москве традиционно отопление начинают подключать в конце сентября — начале октября.

Приоритеты подачи тепла

В первую очередь тепло получают социальные объекты — детские сады, школы, больницы. Затем подключаются жилые дома, и лишь после этого — торговые и производственные здания.

Итог

Таким образом, начало отопительного сезона зависит как от федеральных норм, так и от погодных условий в конкретном регионе. Главный ориентир — устойчивая температура +8 °C и ниже в течение пяти дней подряд.

Читайте также

Кровать под окном и яркий свет в спальне ухудшают качество сна вчера в 20:14

Кровать под окном — как корабль в шторме: ошибки, которые воруют сон и силы

Узнайте, какие ошибки в обустройстве спальни мешают спокойному сну и как с помощью фэн-шуй легко исправить их без серьёзного ремонта.

Читать полностью » Ловушка мнимой выгоды: где нельзя сокращать бюджет при ремонте вчера в 19:41

Ловушка мнимой выгоды: где нельзя сокращать бюджет при ремонте

Можно ли сократить расходы на ремонт, сохранив качество? Архитектор делится стратегиями, которые помогут избежать переплат и ошибок.

Читать полностью » Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какую краску выбрать для ремонта дома вчера в 18:37

Ошибка при выборе краски обернётся аллергией и испорченным ремонтом

Разобраться в огромном ассортименте красок непросто. Мы собрали практичные советы и сравнили основные виды, чтобы ремонт прошёл без ошибок.

Читать полностью » Адвокат Мария Архипова рассказала, как действовать при протечке в квартире вчера в 17:32

Протекла крыша или соседи сверху? Как правильно зафиксировать ущерб

Ливень превратил квартиру в озеро? Рассказываем, как обезопасить себя и имущество, зафиксировать ущерб и добиться компенсации.

Читать полностью » Эксперт Михаил Горбатов рассказал, как избавиться от запотевших труб в ванной комнате вчера в 16:27

Плачущие трубы в ванной: чем обернутся капли на металле

Влага на трубах в ванной — это не просто капли. Конденсат может привести к ржавчине и плесени. Рассказываем, как избавиться от него раз и навсегда.

Читать полностью » Эколог назвал способ воздействия на допустившего антисанитарию соседа вчера в 15:23

Тараканы и запахи в подъезде: как приструнить соседа-неряху

NewsInfo спросило у эколога Ильи Рыбальченко куда обращаться при санитарном беспределе в подъезде.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как выбрать канализацию для частного дома вчера в 15:22

Ошибка в канализации обернётся запахом и переделкой всего участка

Септик, шамбо или биостанция? Разбираем все варианты канализации для частного дома, их плюсы и минусы, а также правила установки.

Читать полностью » Как смарт-чайники отличаются от обычных моделей на кухне вчера в 14:13

Смарт-чайник или классика: что выгоднее и удобнее на кухне

Смарт-чайники обещают больше, чем просто кипяток: функции, управление со смартфона и экономия времени. Но стоит ли менять привычный прибор на «умный»?

Читать полностью »

