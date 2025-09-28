Новые тарифы и нормы ЖКУ с 2026 года: что изменится в каждой квартире

Каждую осень жители Минска ждут запуска отопительного сезона. Этот процесс регулируется чёткими правилами: от даты включения батарей до нормативов температуры в квартирах и даже требований к работе жилищно-коммунальных служб. В 2026 году обновились и нормы ЖКУ, которые напрямую касаются расходов на тепло, воду и содержание домов.

Когда включают отопление

Решение о старте отопительного сезона принимает Мингорисполком. Главный критерий — среднесуточная температура воздуха. Если она удерживается на уровне +8 °C и ниже в течение пяти суток подряд, коммунальные службы начинают подключение домов к теплу.

Запуск отопления проходит поэтапно и занимает около трёх дней. После этого у обслуживающих организаций есть до 10 суток, чтобы устранить жалобы жильцов: где-то батареи не прогрелись, где-то наблюдается перегрев или отдельные комнаты остаются холодными.

Автоматическое регулирование тепла

Современные дома оснащаются системами автоматического регулирования. Если температура воздуха поднимается выше +8 °C, система переводит отопление в режим протапливания, снижая подачу тепла. Это позволяет поддерживать комфортный микроклимат и одновременно экономить ресурсы.

Температура в квартирах: социальный стандарт

В Минске установлены чёткие критерии комфортного климата внутри жилья. После запуска отопления температура воздуха в квартирах должна находиться в пределах +18…+24 °C. Этот диапазон соответствует санитарным нормам и обеспечивает безопасное проживание в холодное время года.

Новые нормы ЖКУ на 2026 год

В Беларуси обновили нормативы для организаций жилищно-коммунального хозяйства. Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и уже вступило в силу.

Основные показатели

Потери тепловой энергии — не более 8,9%.

Норма неучтённых расходов воды — не более 12%.

Холодное водоснабжение (собственное) — до Br0,2647 за 1 м³ воды.

Водоотведение (канализация) — до Br0,2023 за 1 м³ стоков.

Теплоснабжение и горячая вода — до Br15,6206 за 1 Гкал.

Техническое обслуживание жилого дома — до Br0,0335 за 1 м³ общей площади.

Обращение с твёрдыми коммунальными отходами — до Br1,8392 за 1 м³ или Br13,1479 за 1 т.

Обслуживание лифта — до Br0,0233 за 1 м³ общей площади жилья.

Сравнение: старые и новые нормы