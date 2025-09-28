Новые тарифы и нормы ЖКУ с 2026 года: что изменится в каждой квартире
Каждую осень жители Минска ждут запуска отопительного сезона. Этот процесс регулируется чёткими правилами: от даты включения батарей до нормативов температуры в квартирах и даже требований к работе жилищно-коммунальных служб. В 2026 году обновились и нормы ЖКУ, которые напрямую касаются расходов на тепло, воду и содержание домов.
Когда включают отопление
Решение о старте отопительного сезона принимает Мингорисполком. Главный критерий — среднесуточная температура воздуха. Если она удерживается на уровне +8 °C и ниже в течение пяти суток подряд, коммунальные службы начинают подключение домов к теплу.
Запуск отопления проходит поэтапно и занимает около трёх дней. После этого у обслуживающих организаций есть до 10 суток, чтобы устранить жалобы жильцов: где-то батареи не прогрелись, где-то наблюдается перегрев или отдельные комнаты остаются холодными.
Автоматическое регулирование тепла
Современные дома оснащаются системами автоматического регулирования. Если температура воздуха поднимается выше +8 °C, система переводит отопление в режим протапливания, снижая подачу тепла. Это позволяет поддерживать комфортный микроклимат и одновременно экономить ресурсы.
Температура в квартирах: социальный стандарт
В Минске установлены чёткие критерии комфортного климата внутри жилья. После запуска отопления температура воздуха в квартирах должна находиться в пределах +18…+24 °C. Этот диапазон соответствует санитарным нормам и обеспечивает безопасное проживание в холодное время года.
Новые нормы ЖКУ на 2026 год
В Беларуси обновили нормативы для организаций жилищно-коммунального хозяйства. Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и уже вступило в силу.
Основные показатели
-
Потери тепловой энергии — не более 8,9%.
-
Норма неучтённых расходов воды — не более 12%.
-
Холодное водоснабжение (собственное) — до Br0,2647 за 1 м³ воды.
-
Водоотведение (канализация) — до Br0,2023 за 1 м³ стоков.
-
Теплоснабжение и горячая вода — до Br15,6206 за 1 Гкал.
-
Техническое обслуживание жилого дома — до Br0,0335 за 1 м³ общей площади.
-
Обращение с твёрдыми коммунальными отходами — до Br1,8392 за 1 м³ или Br13,1479 за 1 т.
-
Обслуживание лифта — до Br0,0233 за 1 м³ общей площади жилья.
Сравнение: старые и новые нормы
|Услуга
|Ранее
|С 2026 года
|Потери тепловой энергии
|до 10%
|до 8,9%
|Неучтённые расходы воды
|до 14%
|до 12%
|Холодное водоснабжение
|выше
|Br0,2647 за м³
|Канализация
|выше
|Br0,2023 за м³
|Теплоснабжение
|выше
|Br15,6206 за 1 Гкал
|Техобслуживание дома
|выше
|Br0,0335 за м³
|Обслуживание лифта
|выше
|Br0,0233 за м³
Советы шаг за шагом для жильцов
-
При запуске отопления проверьте батареи во всех комнатах.
-
Если есть жалобы — обратитесь в ЖЭС в течение первых 10 дней.
-
Следите за температурой в квартире: она должна быть не ниже +18 °C.
-
При перегреве используйте терморегуляторы или проветривание.
-
Храните квитанции и проверяйте начисления с учётом новых тарифов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать холодные батареи → переохлаждение и болезни → своевременно сообщать в ЖЭС.
-
Ставить обогреватели вместо жалобы → лишние расходы на электричество → требовать перерасчёт и ремонт отопления.
-
Не контролировать платежи → переплата за ЖКУ → сверка начислений по новым тарифам.
А что если…
Если зима окажется аномально тёплой, автоматические системы регулировки позволят снизить расход тепла. Это значит, что жильцы не будут переплачивать за лишние гигакалории.
FAQ
Кто решает, когда включать отопление?
Решение принимает Мингорисполком, ориентируясь на среднесуточную температуру.
Что делать, если батареи холодные после запуска?
Обратиться в обслуживающую организацию — у неё есть 10 дней для устранения неполадок.
Можно ли регулировать температуру в квартире?
Да, в новых домах устанавливают автоматические системы, позволяющие оптимизировать подачу тепла.
