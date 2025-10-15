Шестой день без тепла: в Мартюше закипают не трубы, а терпение

В поселке Мартюш Каменского муниципального округа Свердловской области жители вышли на улицу с требованием объяснить, почему их дома уже шестой день остаются без отопления. Видео и фото с импровизированного митинга передали местные жители изданию URA. RU.

Как всё началось

По словам одной из участниц акции, отопление исчезло 9 октября и с тех пор появлялось лишь на короткое время.

"Отопление пропало 9 октября, оно было от силы четыре дня. Потом сказали, что произошла утечка воды, и одну сторону поселка от тепла отключили", — рассказала женщина.

Митинг без представителей власти

Собрание жителей состоялось 15 октября. Люди ждали представителей администрации и коммунальных служб, однако никто из чиновников так и не появился. Получить оперативный комментарий от местных властей журналистам не удалось.

Депутат заксобрания Вячеслав Вегнер, представляющий этот округ, сообщил, что ситуация находится под контролем и причина аварии уже найдена.

"Идут ремонтные работы, и к вечеру будет устранено. Есть вопросы по соседнему поселку Сипава, где меняют котлы. Один уже запущен, второй готовят к пуску, сейчас идут сварные работы", — пояснил парламентарий.

Что говорят власти сейчас

Позже вечером 15 октября глава Каменского округа Алексей Кошкаров подтвердил, что прорыв на трассе действительно обнаружен.

"Работы ведутся, сейчас идет раскопка, ночью будут заваривать, утром начнется заполнение системы", — сообщил он.

Люди ждут тепла

Жители поселка надеются, что на этот раз обещания выполнят. Впереди холодные ночи, и для многих семей с детьми и пожилыми людьми отсутствие отопления стало настоящим испытанием.