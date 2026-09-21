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Отопление и животные
Отопление и животные
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Марина Верес Опубликована сегодня в 12:23

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде официально стартовал: власти обнародовали графики подачи ресурса

Нижний Новгород официально начал отопительный сезон 2026/27 годов 21 сентября. Администрация города уже утвердила соответствующее постановление, закрепив сроки подачи ресурса. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Первыми тепло получают социальные объекты: детские сады, школы и медицинские учреждения. После подключения объектов социальной сферы коммунальные службы переключатся на жилой фонд, общественные здания и производственные площадки.

Мэр Юрий Шалабаев пояснил, что процесс запуска тепла не происходит мгновенно во всем городе. Управляющим компаниям и теплоснабжающим организациям требуется период для заполнения сетей и устранения воздушных пробок в стояках отопления.

По состоянию на 17 сентября к центральному отоплению по индивидуальным заявкам руководителей уже подключились свыше 20 социальных организаций. В их число вошли городские больницы, санатории и дошкольные учреждения.

Автор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

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