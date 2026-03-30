Котельные переведены на минимум: нижегородцам объяснили, почему нельзя выключить отопление при +15

Жители Нижнего Новгорода столкнулись с проблемой избыточного прогрева своих квартир на фоне установившейся весенней погоды. В ответ на многочисленные жалобы граждан АО "Объединенный коммунальный оператор" приняло решение о корректировке тепловых режимов. Работа котельных и центральных тепловых пунктов была переведена на минимально допустимые теплогидравлические параметры. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Специалисты компании пояснили, что температурный график оборудования теперь синхронизирован с актуальными погодными условиями, учитывая, что столбики термометров в регионе могут подниматься до +15 °С. В данный момент основным приоритетом организации является поддержание стабильной температуры горячего водоснабжения, которая согласно нормам не должна опускаться ниже 60 °С. Параллельно с этим управляющие компании проводят мероприятия по регулировке внутридомовых систем для снижения интенсивности теплоотдачи радиаторов.

Полное завершение отопительного сезона станет возможно только после официального выхода постановления нижегородской мэрии. По заявлению представителей АО "ОКО", преждевременное отключение тепла является нецелесообразным, так как климатические условия в весенний период остаются нестабильными. В компании подчеркнули, что сохранение подачи теплоносителя необходимо для защиты инфраструктуры и жилья от возможных резких колебаний температуры и внезапных похолоданий.