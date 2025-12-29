Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:32

Холод пришёл внезапно: как Петербург оказался без горячей воды и отопления

В Петербурге десятки домов остались без отопления из-за пожара на ТЭЦ — Осторожно, новости

Отсутствие отопления и горячей воды в конце декабря стало серьёзной проблемой для жителей сразу нескольких районов Санкт-Петербурга. Коммунальная авария, произошедшая на фоне зимних температур и подготовки к Новому году, затянулась почти на сутки и затронула десятки домов. Об этом сообщили жители города изданию "Осторожно, новости".

Последствия аварии на ТЭЦ

По словам жителей Кировского, Красносельского и Московского районов, отопление и горячая вода пропали в ночь с 28 на 29 декабря. Причиной отключений стал пожар на Автовской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-15). В МЧС Петербурга пояснили, что возгорание произошло из-за короткого замыкания, в результате которого загорелся кабель.

Пожар был ликвидирован к утру 29 декабря, однако восстановить подачу тепла и горячей воды оперативно не удалось. В результате десятки жилых домов остаются без коммунальных услуг. В Московском районе, по словам местных жителей, в отдельных домах после аварии также наблюдаются перебои с электроснабжением.

Условия в квартирах и жалобы жителей

Жители отмечают, что квартиры постепенно остывают, а отсутствие горячей воды серьёзно осложняет повседневную жизнь. Особенно остро ситуация ощущается накануне новогодних праздников, когда люди традиционно занимаются уборкой и приготовлением еды.

"Я хожу по дому в толстовке и пуховой жилетке, квартира остывает постепенно, но ночью, наверное, будет уже совсем плохо. Накануне Нового года сидим в холоде и без горячей воды, как в средневековье каком-то: ни привести дом в порядок, ни полноценно заняться приготовлением стола к празднику. Невозможно все делать в ледяной воде, греем её в кастрюльках", — рассказали жители Красносельского района.

Реакция коммунальных служб

По словам горожан, на подъездах появились объявления от коммунальных служб, в которых указано, что горячая вода и отопление отключены "до окончания работ".

Жители также пытались связаться с представителями теплоэнергетической компании.

"В пресс-службу "ТЭК" днём дозвонилась, сказали, что они очень стараются. Но как-то не выходит", — добавили собеседники издания.

При этом конкретные сроки восстановления подачи ресурсов не называются.

