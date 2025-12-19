Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:34

Горячая вода чуть теплая? Вы вправе платить меньше — вот какой должна быть ее температура по ГОСТу

Температура ниже 18°C дает право на перерасчет за отопление — Бондарь

Зимние отключения отопления и горячей воды — одна из самых конфликтных тем в ЖКХ, потому что в морозы речь идет не о комфорте, а о безопасности. При этом у жильцов есть формализованные инструменты защиты: от фиксации нарушения до перерасчета и жалоб в надзорные органы. Об этом сообщает Life. ru со ссылкой на общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря и положения Правил предоставления коммунальных услуг (Постановление правительства РФ № 354).

Когда отключение считается нарушением

По словам Дмитрия Бондаря, отопление должно работать непрерывно в течение всего отопительного периода. Перерывы допускаются только кратковременно и, как правило, в аварийных ситуациях. Если температура в квартире опускается ниже 18 °C, а в угловых комнатах — ниже 20 °C, это квалифицируется как нарушение качества услуги.

В таком случае жильцы вправе требовать перерасчета платы за отопление. Аналогичный подход применяется и к горячему водоснабжению: кратковременные остановки на ремонт и профилактику возможны, но они также должны укладываться в ограничения, установленные Правилами № 354. В Life. ru подчеркивается, что формальным основанием служит именно несоответствие услуги нормативам.

Допустимые сроки перерывов и требования к горячей воде

Закон, как уточняет эксперт, устанавливает суммарный лимит перерывов при аварийных ситуациях — до 24 часов в месяц. При этом единовременный перерыв зависит от температуры в помещении: до 16 часов при +12 °C, до 8 часов при +10-12 °C и до 4 часов при +8-10 °C. Эти рамки позволяют оценить, когда отключение выходит за пределы допустимого.

Для горячей воды действуют не только требования к наличию услуги, но и к ее качеству. Температура должна быть примерно 60-75 °C, а отклонения вниз могут рассматриваться как предоставление услуги ненадлежащего качества с правом на перерасчет. Кроме того, ресурсоснабжающая организация и управляющая компания обязаны заранее информировать жителей о плановых отключениях, а при аварии — устранять последствия в разумный срок, не выходя за рамки нормативов.

Что делать жильцам и как не потерять право на перерасчет

Бондарь рекомендует начинать с обращения в диспетчерскую управляющей организации: важно зафиксировать заявку и уточнить, плановое это отключение или аварийное. Если реакции нет или сроки устранения затягиваются, следующим шагом он называет обращение в жилищную инспекцию. Такая последовательность помогает выстроить доказательную цепочку и показать, что проблема заявлялась официально.

Отдельно эксперт подчеркнул, что отключать отопление зимой из-за долгов по оплате — недопустимо, и такие действия можно обжаловать в жилинспекции или суде. При необоснованном отключении, по его словам, возможно требовать не только перерасчета, но и компенсации ущерба, если от холода пострадало здоровье или имущество. При этом, как отмечает Life. ru, эффективность защиты во многом зависит от документальной фиксации нарушения и правильного оформления акта о некачественной услуге.

