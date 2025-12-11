Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:16

Это ваше законное тепло: почему установка батареи — обязанность УК, а не ваша головная боль

УК обязана вернуть батарею до начала отопительного сезона — Корнилов

Когда в квартире снимают батарею в разгар подготовки к зиме, терпеть холод неделями жильцы не обязаны — закон даёт им куда больше прав, чем принято считать. Об этом напоминает издание "Т-Ж", ссылаясь на разъяснения юриста Андрея Корнилова.

Какие сроки обязан соблюдать управляющий

Эксперт подчёркивает: если управляющая компания демонтировала радиатор, она должна установить его в кратчайшие сроки, а не ставить жильцов в "очередь" на замену. Особо жёсткие требования действуют в холодный период, когда задержка фактически оставляет людей без отопления. УК обязана успеть завершить все работы до запуска тепла в доме, чтобы квартира была готова к началу отопительного сезона наравне с остальными помещениями.

В отопительный период действуют чёткие нормативы допустимых перерывов. За месяц коммунальщики могут оставлять дом без отопления не более чем на 24 часа суммарно. Причём чем ниже температура в помещении, тем жёстче лимит: при показателях ниже +10 °C отключение допускается не дольше четырёх часов подряд. Если отопление ещё не включили официально, управляющая компания всё равно обязана подготовиться заранее, иначе отсутствие паспорта готовности грозит ей штрафом.

Кто отвечает за батареи и тепло

В большинстве многоквартирных домов радиаторы относятся к общему имуществу, за которое отвечает управляющая организация. Это означает, что именно она обязана обеспечить подачу тепла, а не перекладывать проблему на собственников. Даже если у батареи есть индивидуальные краны, и формально её статус спорный, обязанность по фактическому отоплению квартиры остаётся за УК.

Юрист напоминает: жильцы не должны мириться с ситуацией, когда батарея снята "на неопределённый срок", а дом уже подключён к теплу. Любые ремонтные работы с радиатором должны планироваться так, чтобы к моменту запуска системы квартира была обеспечена отоплением. Иначе речь идёт о нарушении стандартов предоставления коммунальных услуг, за которое можно требовать перерасчёта платы.

Как действовать, если УК затягивает

Если управляющая компания медлит с установкой батареи, юрист советует сначала зафиксировать нарушение. Для этого нужно сфотографировать место, где демонтирован радиатор, а также записать на видео замеры температуры в комнате. Важно составить акт в присутствии двух свидетелей — соседей или других очевидцев, чтобы подтвердить факт отсутствия отопления.

Далее рекомендуется направить в УК письменную претензию с требованием срочно восстановить подачу тепла и пересчитать плату за отопление за период, когда квартира оставалась "холодной". При бездействии следует обращаться в жилищную инспекцию, которая вправе оштрафовать управляющую компанию на сумму до 50 000 рублей. В случае длительных нарушений можно жаловаться в Роспотребнадзор, прокуратуру или в суд, где реально взыскать расходы на обогреватели, компенсацию морального вреда и дополнительно штраф в размере 50% от присуждённой суммы.

