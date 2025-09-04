Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аэропорт Хитроу
Аэропорт Хитроу
© airliners.net by Kenneth Iwelumo is licensed under GNU Free Documentation License
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Пассажиры теряют чемоданы в Хитроу — такого кошмара Европа ещё не видела

В аэропорту Хитроу за год потерялись более 34 тысяч чемоданов — исследование Linternaute

Иногда дорога в путешествие превращается в испытание: тысячи пассажиров оказываются в длинных коридорах, застревают в очередях или теряют чемоданы ещё до начала отпуска. В одном из крупнейших и самых современных аэропортов мира — лондонском Хитроу — всё чаще звучат жалобы. Недавно он получил печальное звание худшего аэропорта Европы.

Миллионы пассажиров и десятки тысяч утерянных чемоданов

Хитроу ежегодно принимает более 79 миллионов пассажиров, оставаясь главным воздушным воротом Великобритании. Но вместе с этим потоком растут и проблемы. Согласно исследованию Linternaute, за год поступило свыше 34 тысяч заявок на пропажу багажа. То есть каждый день около сотни чемоданов исчезают без следа.

При этом парадокс очевиден: инфраструктура аэропорта считается одной из самых современных на континенте, но система выдачи багажа, казалось бы простая и понятная, регулярно даёт сбой.

"Стресс", "задержки" и "неорганизованность"

Не только утерянные вещи подрывают доверие пассажиров. В отзывах на Google чаще всего упоминаются три слова: "стресс", "задержки" и "неорганизованность".

Да, пунктуальность рейсов в Хитроу держится на отметке 65,7% — это лучше, чем у некоторых конкурентов в Европе. Но впечатления у людей формируются не цифрами, а часами, проведёнными в очередях на досмотр, тесными пересадками и непредсказуемостью при получении багажа.

Рейтинг, который ударил по репутации

Признание Хитроу худшим аэропортом Европы — серьёзный удар для Великобритании. Этот узел давно стал символом открытости страны и важнейшей частью её экономики.

Теперь, когда репутация аэропорта и без того пошатнулась из-за перегруженности терминалов и последствий Brexit, новое звание лишь усиливает скепсис. На фоне растущей конкуренции со стороны бюджетных авиакомпаний пассажиры всё чаще выбирают надёжность. А значит, Хитроу придётся бороться не только за статистику, но и за доверие путешественников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Китай разрешит россиянам въезд без визы на год — МИД РФ запросил разъяснения вчера в 20:16

Россияне впервые поедут в Китай без визы: что скрывается за новым правилом

Россия и Китай меняют правила въезда: с 15 сентября россияне смогут без визы находиться в КНР до 30 дней. Москва готовит симметричный ответ.

Читать полностью » Туристы обсуждают возможные изменения системы all inclusive в Турции вчера в 20:11

Глоток свежего воздуха после Турции: туристы сравнили отдых в Европе

Туристы и эксперты обсуждают будущее all inclusive: Болгария, Греция, Испания и Италия предлагают варианты, которые уже конкурируют с Турцией по цене и качеству.

Читать полностью » НСА: более 6 тыс. гостиниц приостановили работу из-за нарушений вчера в 19:17

Отель без адреса или с сараем на участке: почему многие гостиницы не прошли проверку

С 1 сентября в России гостиницы без классификации не смогут принимать туристов: тысячи объектов приостановлены, а с 6 сентября вступят штрафы.

Читать полностью » Родители пострадавших детей сообщили о сохраняющихся симптомах после отравления хлором в анапском отеле 03.09.2025 в 19:16

Роскошный спа с сюрпризом: где хлор вместо релакса

В анапском отеле Morea Family Resort & Spa дети отравились хлором в бассейне. Администрация начала компенсации, но родители заявляют: симптомы сохраняются.

Читать полностью » Спишский замок, Левоча и Влколинец: культурное наследие Словакии рядом с Татрами вчера в 18:15

Замки и монастыри в тени гор: почему Татры — не только природа

Словацкие Татры скрывают сотни километров троп, десятки озёр и уникальное сочетание природы и культуры. Чем они способны удивить путешественника?

Читать полностью » Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году вчера в 17:13

Из промышленного гиганта в арт-площадку: как Хемниц переписывает свою историю

Хемниц в 2025 году готов удивлять: бывший промышленный центр ГДР превращается в арену искусства, фестивалей и неожиданных культурных открытий.

Читать полностью » В Эстонии проложены настилы и смотровые башни для безопасного туризма на болотах вчера в 16:03

Тропа в никуда ведёт в историю страны: что скрывают эстонские топи

Болота Эстонии: от страха до экотуризма. Узнайте, как эти природные богатства сохраняют историю и биоразнообразие страны.

Читать полностью » Чиангмай назван культурной столицей северного Таиланда с храмами и рынками 03.09.2025 в 16:03

Белый слон, серебряные рынки и латте-арт — город, который удивляет на каждом шагу

Чиангмай — это город, который сочетает в себе духовность, природу и гастрономию. Откройте для себя его тайны, от древних храмов до ночной жизни на рынках.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Биопрепараты против слизней: как использовать фосфат железа для спасения урожая
Еда

Центр защиты прав потребителей Гамбурга подал иск к Mondelez из-за шоколада Milka
Питомцы

Учёные: характер кошек не зависит от окраса, мифы мешают найти дом чёрным питомцам
Садоводство

Клопогон кистевидный цветёт с июля до конца сентября
Еда

Утка с начинкой из гречки запекается до золотистой корочки
Красота и здоровье

Диетолог Андрей Бобровский: популярность кокосового молока связана с маркетингом из США
Наука и технологии

Полиция Франции выявила почти 900 GPS-трекеров, использованных для подготовки угонов
Еда

Кулинары готовят влажный бисквитный кекс без пропиток с простыми ингредиентами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet