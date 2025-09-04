Пассажиры теряют чемоданы в Хитроу — такого кошмара Европа ещё не видела

Иногда дорога в путешествие превращается в испытание: тысячи пассажиров оказываются в длинных коридорах, застревают в очередях или теряют чемоданы ещё до начала отпуска. В одном из крупнейших и самых современных аэропортов мира — лондонском Хитроу — всё чаще звучат жалобы. Недавно он получил печальное звание худшего аэропорта Европы.

Миллионы пассажиров и десятки тысяч утерянных чемоданов

Хитроу ежегодно принимает более 79 миллионов пассажиров, оставаясь главным воздушным воротом Великобритании. Но вместе с этим потоком растут и проблемы. Согласно исследованию Linternaute, за год поступило свыше 34 тысяч заявок на пропажу багажа. То есть каждый день около сотни чемоданов исчезают без следа.

При этом парадокс очевиден: инфраструктура аэропорта считается одной из самых современных на континенте, но система выдачи багажа, казалось бы простая и понятная, регулярно даёт сбой.

"Стресс", "задержки" и "неорганизованность"

Не только утерянные вещи подрывают доверие пассажиров. В отзывах на Google чаще всего упоминаются три слова: "стресс", "задержки" и "неорганизованность".

Да, пунктуальность рейсов в Хитроу держится на отметке 65,7% — это лучше, чем у некоторых конкурентов в Европе. Но впечатления у людей формируются не цифрами, а часами, проведёнными в очередях на досмотр, тесными пересадками и непредсказуемостью при получении багажа.

Рейтинг, который ударил по репутации

Признание Хитроу худшим аэропортом Европы — серьёзный удар для Великобритании. Этот узел давно стал символом открытости страны и важнейшей частью её экономики.

Теперь, когда репутация аэропорта и без того пошатнулась из-за перегруженности терминалов и последствий Brexit, новое звание лишь усиливает скепсис. На фоне растущей конкуренции со стороны бюджетных авиакомпаний пассажиры всё чаще выбирают надёжность. А значит, Хитроу придётся бороться не только за статистику, но и за доверие путешественников.