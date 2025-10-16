Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хит Леджер
Хит Леджер
© flickr.com by Howie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Опубликована сегодня в 6:22

Лучик света в начале нулевых: как Хизер Грэм влюбилась в Хита Леджера

Хизер Грэм рассказала о годичных отношениях с Хитом Леджером в 2000 году

Хизер Грэм недавно рассказала о своём романе с Хитом Леджером, который длился около года в начале 2000-х. Актриса с теплотой вспоминает эти отношения и признается, что была по-настоящему влюблена в покойного актёра.

Их история началась в 2000 году на съёмках фильма "Скажи, что это не так”. Между молодыми людьми сразу возникла сильная связь, и они начали встречаться. Несмотря на то что роман продлился всего около года, для Грэм это был важный период жизни.

"Я была очень сильно влюблена в него, когда мы встречались. Он просто потрясающий", — призналась Хизер в авторском подкасте звезды "Секса в большом городе” Кристин Дэвис.

Хизер отмечает, что не испытывает сожалений по поводу этих отношений.

"У меня есть несколько действительно классных фотографий тех времен, когда мы встречались. Я горжусь, что у нас с ним были отношения… Это было весело. Я бы так хотела, чтобы он был жив… Но некоторые из таких по-настоящему ярких людей никогда не живут долго", — добавила актриса.

Ведущая подкаста Кристин Дэвис также поделилась воспоминаниями о паре.

"Вы двое были просто лучиком света. Вы так мило смеялись и прикасались друг к другу", — вспомнила она.

После расставания с Хизер Леджер недолго встречался с Наоми Уоттс, с которой он снимался в вестерне "Банда Келли”. Через два года он начал отношения с Мишель Уильямс, и в 2005 году у пары родилась дочь Матильда. В 2007 году они расстались, а 22 января 2008 года Хит Леджер был найден мёртвым в своих апартаментах в Нью-Йорке.

