Зои Дешанель возвращается в кино: фильм о дружбе и выживании в Шотландии XVIII века

Американская актриса Зои Дешанель готовится к новой яркой роли. Звезда фильмов "500 дней лета" и "Всегда говори "Да"" вновь появится на большом экране в проекте, который сочетает элементы исторической драмы, сатиры и авантюрной комедии. Картина получила название "Heather of the Valley" ("Вереск долины"), и уже сейчас вокруг неё начинает складываться ореол ожиданий.

История, в которой сочетаются юмор и драма

Режиссёром фильма станет Шери Элвуд, известная по работе над популярным сериалом "Король Талсы". Сценарий подготовила Кейт Сперджен, чьё имя зрителям знакомо по проекту "Американский папаша". Она определяет своё детище как историю, обращённую к тем женщинам, которые в повседневной рутине потеряли ощущение собственной свободы и индивидуальности.

По сюжету две школьные подруги, выросшие в Сан-Фернандо, неожиданно оказываются перенесены во времени в XVIII век, прямо в сердце Шотландии. Там им приходится не только приспосабливаться к суровой реальности, но и бороться за собственное выживание среди интриг аристократов и кровавых поединков.

Главные роли и актёрский дуэт

Мишель Бюто исполнит роль матери, измученной рутиной пригорода, которая давно разучилась радоваться жизни. Её героиня опирается лишь на сарказм и бесконечные банки диетической колы. Зои Дешанель сыграет её бывшую одноклассницу — неисправимую оптимистку, чей взгляд на жизнь совершенно противоположен. Именно столкновение этих двух характеров станет источником как комедийных, так и драматических ситуаций.

Съёмки и локации

Производство фильма запланировано на весну 2026 года. Основные съёмки пройдут в Шотландии, что придаст картине атмосферу аутентичности. Ожидается, что местные замки и живописные ландшафты станут важной частью визуального стиля. Над фильмом будут работать компании Elevation Pictures и Who's On First, зарекомендовавшие себя как надёжные партнёры в независимом кино.

Творческая команда о проекте

Сама Кейт Сперджен подчеркивает, что её цель — вызвать у зрителей широкий спектр эмоций. Она хотела написать историю, которая заставит женщин смеяться до слёз, а затем почувствовать настоящую горечь.

"Я сразу влюбилась в сценарий Кейт. Он остроумный, смелый, это свежее и непреклонное напоминание о том, что женская дружба всегда спасает положение", — заявила режиссёр Шери Элвуд.

Элвуд также отметила, что союз Мишель Бюто и Зои Дешанель выглядит идеальным, ведь обе актрисы умеют быть смешными и трогательными одновременно.