Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Съёмки
Съёмки
© commons.wikimedia.org by Injeongwon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:57

Скандал вместо романтики: новая экранизация "Грозового перевала" шокирует откровенными сценами

Эмералд Феннелл оправдала спорные сцены в новой экранизации "Грозового перевала"

Экранизация "Грозового перевала" под руководством Эмералд Феннелл вызывает живой интерес и немало споров. Режиссер открыто рассказывает о том, что ее фильм — это не просто адаптация классического романа Эмили Бронте, а попытка передать личные эмоции и впечатления от первого знакомства с книгой в подростковом возрасте.

Феннелл призналась на Brontë Women's Writing Festival, что хотела воссоздать на экране именно те ощущения, которые испытала сама:

"Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении. То есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный", — рассказала режиссер.

Для Эмералд ключевым был эмоциональный отклик, первичная реакция подростка, впервые столкнувшегося с непростыми сюжетами и персонажами Бронте. Она отмечает, что именно эта свежесть восприятия позволила ей решиться на смелые художественные эксперименты, включая неожиданные и провокационные сцены.

Реакция публики и критиков

После выхода первого трейлера фильм подвергся критике за чрезмерное внимание к эротическим сценам. Многие зрители и эксперты посчитали, что это идет в ущерб психологической глубине романа и его романтической линии. Среди обсуждаемых эпизодов — сцена публичной казни, сопровождаемая откровенными визуальными деталями.

"В этой книге огромное количество садомазохизма. Не зря люди были глубоко шокированы ею [когда она была опубликована]", — ответила на критику режиссер.

Она подчеркивает, что старалась быть верной духу оригинала, где исследуются крайние эмоции, страсть и темные стороны человеческой психики. По ее мнению, книга Эмили Бронте сама по себе уже шокировала современников, и фильм лишь отражает этот исторический контекст.

Выбор актеров

Особое внимание вызвал кастинг. Главного героя Хитклиффа в романе описывают как "смуглолицего цыгана", что не совпадает с внешностью актера Джейкоба Элорди, который исполнил эту роль в фильме. Тем не менее, Феннелл уверена в своем выборе:

"Элорди — точь-в-точь иллюстрация Хитклиффа в том первом издании книги, что я читала. Это было так ужасно, потому что мне так хотелось закричать. Непрофессионально, конечно".

Режиссер объясняет, что для нее важнее было передать внутреннее состояние персонажа и его эмоциональные переживания, а не буквальную физическую схожесть с оригинальным описанием.

Экранизация как эмоциональный опыт

Эмералд подчеркивает, что фильм не стремится быть академической адаптацией. Главная цель — вызвать у зрителя эмоциональный отклик, который ощущала она сама в подростковом возрасте. Это включает в себя интенсивные чувства, драматические напряжения и конфликты, которые формируют особое восприятие классической истории.

В отличие от традиционных адаптаций, акцент здесь делается на внутренней драме персонажей, их желаниях и страхах. При этом режиссер сознательно использует визуальные и звуковые средства для усиления эмоционального эффекта: цветовые решения, монтаж, музыкальное сопровождение создают атмосферу первобытного переживания и эмоциональной остроты.

Исторический контекст и современность

"Грозовой перевал" была шокирующей книгой еще в XIX веке. Она исследовала сложные психологические и социальные темы, включая страсть, месть и неординарные отношения между персонажами. Феннелл считает, что современный зритель воспринимает эти темы иначе, но именно это позволяет создать новый диалог с классикой.

Экранизация открывает возможность обсудить, как меняются восприятие и интерпретация текста с течением времени. Фильм поднимает вопросы о том, что остается универсальным в человеческих эмоциях и что трансформируется под влиянием культурного и социального контекста.

Советы по восприятию фильма

  1. Смотреть без ожидания традиционной любовной истории.

  2. Обратить внимание на психологические и эмоциональные нюансы персонажей.

  3. Обсуждать увиденное с друзьями или в киноклубе для глубокого понимания.

Плюсы и минусы подхода Феннелл

Плюсы Минусы
Передача первичных эмоций подростка Возможны шок и неприятие откровенных сцен
Акцент на психологической драме Не соответствует классическому описанию персонажей
Новое восприятие классики Спорный кастинг может отвлекать зрителя

А что если…

Если зритель ищет традиционную романтическую адаптацию, фильм может разочаровать. Но если цель — пережить интенсивные эмоции и погрузиться в атмосферу первобытной страсти и драматических конфликтов, этот фильм предлагает уникальный опыт.

FAQ

Как выбрать фильм для знакомства с "Грозовым перевалом"?
Если интересует психологическая драма и эмоциональная глубина — стоит обратить внимание на экранизацию Феннелл. Для классического романтического прочтения лучше выбрать более традиционные версии.

Сколько стоит просмотр?
Цены зависят от платформы и формата — от кинотеатра до онлайн-прокатных сервисов.

Что лучше: читать книгу или смотреть фильм?
Книга дает более детальное понимание сюжета и персонажей, фильм — интенсивный эмоциональный опыт и визуальное восприятие.

3 интересных факта

  1. Эмералд Феннелл вдохновлялась собственными эмоциями подросткового возраста.

  2. В фильме использованы художественные приемы, не встречающиеся в классических адаптациях.

  3. Спорные сцены усиливают эмоциональный эффект и создают дискуссию о границах искусства.

Исторический контекст

  • Роман Эмили Бронте впервые опубликован в 1847 году.

  • Произведение сразу вызвало шок у читателей из-за тематики страсти.

  • В XX и XXI веках "Грозовой перевал" неоднократно экранизировался, каждая версия отражала дух своего времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Певица Алёна Свиридова поделилась методами активного образа жизни и сбалансированного питания сегодня в 10:27

Возраст — это просто число: как 63-летняя Свиридова сохраняет фигуру и радость жизни

Алёна Свиридова раскрыла секрет своей формы и позитивного настроя, рассказывая о питании, активности и подходе к критике.

Читать полностью » The Neighbourhood тизерят новый альбом с песней сегодня в 9:11

Секретный альбом под угрозой спойлеров: The Neighbourhood снова дразнят слушателей уличными тизерами

The Neighbourhood возвращаются после трёхлетнего перерыва, тизерят новый альбом и удивляют фанатов уличными инсталляциями в Лос-Анджелесе.

Читать полностью » Warner Bros. впервые с 2019 года заработала 4 млрд долларов при минимальном числе релизов сегодня в 8:06

Киноколосс вернулся на трон: как Warner Bros. обошла конкурентов с минимальным числом релизов

Warner Bros. вернулась на вершину кассовых сборов, собрав 4 миллиарда долларов всего с 11 фильмов и обновив свои рекорды в мировом прокате.

Читать полностью » Том Холланд сообщил, что идет на поправку после госпитализации со съемок сегодня в 7:59

Миллионы на кону: зачем Том Холланд рисковал жизнью ради одного трюка

Том Холланд впервые обратился к фанатам после инцидента на съемках "Человека-паука" и рассказал о своем самочувствии. Но есть нюанс, о котором не знали зрители.

Читать полностью » Ольга Бузова назвала фразы мужчин, которые показывают отсутствие внимания в отношениях сегодня в 6:43

"Я пришёл и сразу вырубился": Бузова иронично разоблачила мужские оправдания

Ольга Бузова раскрыла, какие мужские оправдания раздражают её больше всего, и поделилась советами, как отличить искренность от безразличия.

Читать полностью » Мадонна Мур назвала женщин-знаменитостей с ярко выраженным личным стилем в шоу-бизнесе сегодня в 6:40

Какие звезды без вкуса, а какие играют сами: стильная правда шоу-бизнеса

Мода российских звезд — больше, чем красивые наряды. Разбираемся, кто на самом деле формирует их стиль и как отличить личный вкус от работы стилистов.

Читать полностью » Свифт рассказала о подготовке визуального оформления и глянцевой отделке физического альбома сегодня в 4:30

Волшебство на виниле: Свифт раскрыла тайны роскошного оформления нового альбома

Тейлор Свифт раскрыла новые подробности о своём альбоме: уникальные стихотворения на виниле, фотокарточки и глянцевая отделка создают роскошный продукт для фанатов.

Читать полностью » Дженнифер Линч рассказала, что отец Дэвид Линч попросил её снять фильм по его сценарию сегодня в 3:51

Шок и слёзы в семье Линч: Дэвид доверил дочери свой последний проект

Дженнифер Линч рассказала о необычном наследии: незадолго до смерти отец доверил ей сценарий для будущего фильма, открывая путь к новому кинематографическому проекту.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Личное письмо Джеймса Дина 1954 года продано на аукционе за 32,5 тыс. долларов
Садоводство

Белая горчица улучшает почву и снижает риск фитофторы
Общество

Эксперт Александр Дворянский рассказал о признаках мошенничества в рабочих чатах
СФО

В ХМАО подтвердили два семейных случая ботулизма после домашних консервов
Наука

Песчаные холмы длиной в километры найдены на дне Северного моря — Манчестерский университет
Советы и рекомендации

Психолог Алиса Метелина: страсть в отношениях угасает из-за рутины и отсутствия близости
Технологии

Стартап Doorstep привлёк $8 млн на технологию прозрачной доставки до двери
УрФО

Учитель истории Глеб Фомин из Челябинска стал лауреатом конкурса "Учитель года — 2025"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet