Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Девушка медитирует после тренировки в спортзале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована 10.09.2025 в 21:03

Жаркий зал против холодного разума: мифы о горячих тренировках

Физиологи рассказали, чем опасны занятия фитнесом при 40 градусах

Фитнес-индустрия в последние годы всё чаще делает ставку на "горячие" тренировки — от йоги и пилатеса до силовых и кардио-классов. Залы подогревают до 35-40 °C и выше, создавая эффект "бани". Считается, что так занятие становится более эффективным. Но врачи и физиологи уверяют: высокая температура вовсе не гарантирует лучший результат.

Пот и интенсивность — не одно и то же

Принято считать, что чем сильнее вы вспотели, тем усерднее поработали. На самом деле обилие пота скорее отражает температуру среды, а не нагрузку. Если в прохладном зале вы делаете спринт, вырабатывается больше тепла — и вы вспотеете. Но в горячем помещении пот будет литься градом даже при умеренной активности.

Почему жаркие занятия кажутся тяжелее

В раскалённом зале сердце работает вдвойне: оно качает кровь к мышцам и одновременно пытается отводить тепло от кожи. Отсюда учащённый пульс, быстрая усталость и ощущение, что тренировка стала экстремальной. Со временем организм адаптируется, но в плане общей выносливости или силы такие классы не дают большего эффекта, чем обычные.

Минусы перегрева

• Производительность может падать: силы уходят на борьбу с жарой, а не на качество движений. Вы быстрее выдыхаетесь, делаете меньше повторов, сокращаете дистанцию.
• Потеря жидкости приводит к обезвоживанию, что само по себе снижает результаты и может вызвать головокружение.
• В душных помещениях риск теплового удара выше, особенно если влажность мешает поту испаряться.

Когда тепло действительно полезно

Адаптация к жаркому климату может пригодиться, если вы готовитесь к соревнованиям или пробегу в жарких условиях. В остальных случаях пользы от тепловой нагрузки почти нет.

Безопасность и гидратация

Если вы всё же выбираете горячие тренировки, важно пить больше воды до, во время и после. При первых признаках перегрева — тошноте, головной боли, головокружении — лучше прерваться, выйти в прохладное место и отдохнуть.

Зачем люди продолжают ходить на горячие классы

Часть посетителей воспринимает жару как показатель "серьёзной работы" или даже своеобразный вызов. Для них дискомфорт становится мотивацией. Но если жара вас только отталкивает, смысла мучить себя нет: в прохладном зале вы получите все те же плюсы движения — от укрепления сердца и мышц до снижения стресса.

