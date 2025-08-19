Почему дети перегреваются быстрее взрослых: скрытая особенность организма

Маленькие дети особенно уязвимы в жару — их организм ещё не умеет эффективно регулировать температуру. Врач высшей категории Алла Яковлева предупреждает: даже если ребёнок не жалуется на жажду, это не значит, что ему не нужна вода.

Почему перегрев опасен для ребёнка

По словам специалиста, у малышей отсутствует развитое чувство жажды, поэтому они легко перегреваются, особенно в жаркую погоду.

Что делать при тепловом ударе

"Переместите пострадавшего в тень — его телу необходимо физическое охлаждение. При этом очень важно отметить — резкий перепад температуры может быть опасен, поэтому не ставьте его под кондиционер и не обливайте его ледяной водой. Лучше положить холодный компресс на лоб", — сообщила Яковлева.

При необходимости, врач допускает применение жаропонижающих средств, например нурофена для детей.

Как предотвратить перегрев

Алла Яковлева напоминает простые, но важные меры безопасности: