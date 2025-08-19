Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка занимается фитнесом вместе с ребенком
Девушка занимается фитнесом вместе с ребенком
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:17

Почему дети перегреваются быстрее взрослых: скрытая особенность организма

Врач Алла Яковлева: у маленьких детей отсутствует чувство жажды, поэтому они легко перегреваются

Маленькие дети особенно уязвимы в жару — их организм ещё не умеет эффективно регулировать температуру. Врач высшей категории Алла Яковлева предупреждает: даже если ребёнок не жалуется на жажду, это не значит, что ему не нужна вода.

Почему перегрев опасен для ребёнка

По словам специалиста, у малышей отсутствует развитое чувство жажды, поэтому они легко перегреваются, особенно в жаркую погоду.

Что делать при тепловом ударе

"Переместите пострадавшего в тень — его телу необходимо физическое охлаждение. При этом очень важно отметить — резкий перепад температуры может быть опасен, поэтому не ставьте его под кондиционер и не обливайте его ледяной водой. Лучше положить холодный компресс на лоб", — сообщила Яковлева.

При необходимости, врач допускает применение жаропонижающих средств, например нурофена для детей.

Как предотвратить перегрев

Алла Яковлева напоминает простые, но важные меры безопасности:

  • надевайте ребёнку лёгкий головной убор;
  • не выводите на улицу с 12:00 до 16:00, когда солнце особенно активно;
  • никогда не оставляйте ребёнка в машине, даже на пару минут.

