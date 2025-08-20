Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:47

Вода важнее рекордов: главные правила летних тренировок

Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, как безопасно тренироваться в жару

Лето — не повод полностью отказываться от тренировок, но во время жары важно учитывать особенности организма. Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, как безопасно заниматься в этот период.

Когда тренироваться

Лучшее время для занятий — утро или поздний вечер, когда температура воздуха ниже. Днём, особенно в пик солнечной активности, нагрузка на организм возрастает и повышается риск перегрева.

Питьевой режим — обязателен

Специалист подчёркивает: отказ от воды крайне опасен. В жару организм теряет больше жидкости, и её нужно восполнять. Пить следует небольшими глотками в течение всей тренировки.

Комфортная температура и одежда

  • занимайтесь в прохладном помещении, но не под холодным кондиционером;
  • откажитесь от плотной одежды и плёночных поясов — они усиливают потоотделение, но только перегревают внутренние органы.

Снизьте нагрузки

Даже профессиональные спортсмены летом снижают рабочие веса на 40-50%. Это помогает сохранить форму, не рискуя здоровьем.

Главное — не стремиться к рекордам, а тренироваться с учётом условий.

