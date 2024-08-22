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Климатологи Еврокомиссии предрекли трёхкратный рост смертности от жары к концу века
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В Европе предсказан страшный мор из-за жары и старения населения

Климатологи Еврокомиссии предрекли трёхкратный рост смертности от жары к концу века

К 2100 году смертность от жары в Европе может утроиться, в основном за счёт южных частей континента, вычислили в Объединёном исследовательском центре Европейской комиссии (JRC). Удручающий прогноз опубликован в The Lancet Public Health.

"Наш анализ показывает, что соотношение смертей от холода и жары существенно изменится в течение этого столетия, причём число смертей, связанных с жарой, увеличится во всех частях Европы, а в некоторых регионах резко возрастёт. В то же время количество смертей, связанных с холодом, в целом немного снизится. Наше исследование охватывает более 1000 регионов в 30 странах, что позволяет выявить очаги, где люди пострадают больше всего в будущем", — пояснил научный сотрудник JRC Хуан-Карлос Сискар.

По подсчётам учёных, при глобальном потеплении на 3 °C (именно таким оно будет при сохранении текущей климатической политики) число смертей, связанных с жарой, может увеличиться с 43 729 до 128 809, а с холодом — снизиться с 363 809 до 333 703.

В анализе использовано 11 различных климатических моделей, учитывались и другие факторы, в том числе старение населения.

"Наше исследование также выявляет горячие точки, где риск смерти от высоких температур, как ожидается, резко возрастёт в течение следующего десятилетия", — отметил профессор Дэвид Гарсия-Леон из JRC.

К очагам, которые особенно пострадают от большего потепления и увеличения численности пожилого населения, относятся Испания, Италия, Греция и некоторые районы Франции, уточняется в статье.

Её авторы допускают, что их прогнозы могут быть несколько завышенными, потому что в исследовании фигурировали только города с населением больше 50 тысяч человек, тогда как сельские жители переносят жару гораздо легче.

Фото: Pixabay/geralt

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