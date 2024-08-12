В прошлом году в Европе погибло несколько десятков тысяч человек из-за аномальной жары

В 2023 году волны жары в Европе стали причиной смерти 47,6 тыс. человек в 35 странах с июня по октябрь. Особенно высокая смертность была зафиксирована в Греции, Болгарии и Италии.
Согласно Барселонскому институту глобального здравоохранения, смертность в 2023 году была ниже, чем в 2022, из-за отсутствия крупных температурных аномалий.
Исследование, проведенное европейскими климатологами, показало, что без мер по борьбе с жарой уровень избыточной смертности мог бы быть на 80% выше. Усиление мер, таких как улучшение кондиционирования и работы медицинских служб, помогло снизить смертность.
Фото: commons.wikimedia.org/Diego Delso (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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