Тревожные сигналы из Европы: в регионе зафиксирован самый высокий рост температуры воздуха и смертность от жары

В Европе с 2000 года на 30% увеличилась смертность, связанная с жарой, причём этот показатель растёт почти во всех странах региона. Директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что за последние 20 лет в 53 странах Европы ежегодно умирали более 175 тыс. человек из-за жары, что составляет 36% от мирового показателя в 489 тыс. смертей. Температура воздуха в Европе растёт в два раза быстрее мирового среднего.
С 2020 года зарегистрированы три самых тёплых года, а с 2007 года — десять самых тёплых лет.
Клюге подчеркнул, что жара усугубляет хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные, а также влияет на психическое здоровье и заболевания, связанные с диабетом. Он порекомендовал людям в группе риска поддерживать прохладу, избегать физических нагрузок в жару, находиться в тени, и поддерживать водный баланс, избегая сладких, алкогольных или кофеиносодержащих напитков.
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