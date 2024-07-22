Июнь признан самым жарким месяцем в истории метеорологических наблюдений, со средней температурой в 16,7 градуса. В России этот июнь занял четвертое место среди самых жарких месяцев, с отклонением от среднемесячной нормы на 1,12 градуса.
По прогнозам Гидрометцентра, в июле средняя температура в России будет выше нормы примерно на 1 градус. С 23 июля на юге страны ожидается понижение температуры на 8-10 градусов, днем температура будет колебаться в пределах 29-32 градусов. В некоторых регионах снижение температуры приведет к ливням, грозам, граду и усилению ветра.
Среднемесячная норма — это средняя температура для конкретного месяца, рассчитанная за 30-летний период. Актуальные данные основаны на периоде с 1991 по 2020 годы, согласно рекомендациям Всемирного метеорологического конгресса. Отклонение определяется как разница между нормой и реальной среднемесячной температурой, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Sternenjaeger (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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