Турагент Татьяна Сапронова назвала лучшие туристические направления в России для избегания летней жары: Карелия, Мурманская и Калининградская области, Алтай, а также остров Сахалин. В Карелии летом температура редко превышает 22 градуса, и эксперт предложила поездки на Ладожские шхеры, Валаамские острова и в горный парк Рускеала, сообщает News.Ru.

Мурманская область идеальна для активных экскурсий, включая Хибины и атомный ледокол "Ленин". В Калининградской области можно насладиться комфортной погодой и посетить исторические места. На Алтае доступны горные треккинги и оздоровительные курорты. Сахалин привлекает красивыми пейзажами и возможностями для летнего отдыха у моря.

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