Врач-невролог Ольга Мартьянова указала на негативное воздействие слишком жаркой погоды на головной мозг и психику человека. Она объяснила, что высокие температуры вызывают тепловой стресс, заставляя мозг снижать интенсивность когнитивных процессов, что проявляется в вялости, сонливости, снижении концентрации и усилении лени.

Также Мартьянова отметила, что тепловой стресс снижает кровоток в мозге, уменьшая поступление кислорода и питательных веществ, что может привести к изменениям в производстве гормонов, снижению выделения дофамина и серотонина, ухудшению настроения, агрессии и проблемам со сном.

Невролог порекомендовала в жару избегать перегрузок и переносить важные дела на более прохладное время.

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