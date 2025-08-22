Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка пьёт воду
Девушка пьёт воду
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Калории плавятся, как лёд, а вместе с ними и ваше здоровье

Как жара влияет на расход калорий при упражнениях: объяснение спортивного врача Денниса Кардоне

Жара, пот и спорт — казалось бы, идеальное сочетание для быстрого похудения. Но действительно ли тренировки в зной помогают сжигать больше калорий? Ответ не так однозначен, как хотелось бы.

Жаркое испытание для организма

Когда вы бегаете или занимаетесь спортом на улице в жару, сердце и сосуды работают с удвоенной нагрузкой. Организму приходится активно охлаждать себя, чтобы температура тела не поднималась до опасных значений. Спортивный врач Деннис Кардоне (NYU Langone Health) объясняет: чем тяжелее телу поддерживать баланс, тем выше энергозатраты. Поэтому, делая одинаковую тренировку в прохладный и жаркий день, во втором случае вы, скорее всего, сожжёте немного больше калорий.

Но есть нюанс: в жару эффективность снижается. Мы бежим медленнее, поднимаем меньший вес, и в итоге общая калорийная "прибавка" оказывается совсем небольшой. Более того, по данным исследования в журнале Nature Metabolism (2020), при тренировках в жарком климате организм чаще переходит с жиров на углеводы как основной источник энергии. А это значит, что сам процесс "жиросжигания" в жару может работать хуже.

Вода или жир?

Заметили, что после пробежки весы показывают минус? Не спешите радоваться — это не исчезновение жировой прослойки, а банальная потеря жидкости. Организм буквально "выпаривает" лишний килограмм, и как только вы восполните запасы воды, вес вернётся.

Важно помнить: перегрев опасен. Симптомы теплового истощения — головокружение, бледность, тошнота и мурашки по коже. В этом случае тренировку нужно немедленно прекратить и охладиться.

Как тренироваться в жару безопасно

Если вы не готовы отказываться от спорта летом, придерживайтесь простых правил:

  • Пейте воду. До, во время и после нагрузки. Академия питания и диетологии рекомендует восполнять жидкость: 2-3 стакана воды за каждый потерянный фунт (0,45 кг).
  • Одевайтесь правильно. Светлая, дышащая одежда из тканей, отводящих влагу, помогает телу охлаждаться естественным образом.
  • Выбирайте время. Раннее утро или поздний вечер — лучшее время для пробежек и фитнеса на свежем воздухе.
  • Дайте телу адаптироваться. Начинайте с лёгких тренировок и постепенно увеличивайте нагрузку. Даже после адаптации не стоит заставлять себя выкладываться на максимум.

Стоит ли оно того?

Итак, да — в жару можно сжечь немного больше калорий. Но прирост настолько мал, что ради него не имеет смысла рисковать здоровьем. Куда важнее сохранить стабильность тренировочного режима и следить за самочувствием.

