лягушка на грядке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:58

Зачем опытные садоводы красят теплицы известью — эффект, о котором вы не догадывались

В ближайшие дни на всей территории европейской России прогнозируется аномальная жара. Высокие температуры синоптики пообещали также жителям Урала, Сибири и Дальнего Востока.

От жары страдают не только люди, но и растения, и если в городе их стараются как можно чаще поливать, то на даче огурцы, капуста и помидоры зачастую остаются один на один с безжалостным зноем. Как защитить огородные посадки от жары и сохранить урожай? Советует агроном, специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина.

Опасность резких перепадов температуры: необходимость конкретных мер

Резкие перепады температуры могут быть губительны для растений. Чтобы защитить огородные посадки от жары, нужно предпринимать конкретные меры, считает агроном Октябрина Ганичкина. Высокие температуры и интенсивное солнечное излучение могут привести к перегреву растений, ожогам листьев и плодов, а также к замедлению роста и развития.

По словам эксперта, особую осторожность следует проявлять при поливе растений. Грядки в открытом грунте нужно поливать только по земле — так, чтобы вода не попала на листья растений. Деревья допускается проливать непосредственно из шланга, при этом воду следует направлять на землю. Полив по листьям может привести к ожогам от солнечных лучей, особенно в жаркую погоду.

Культуры, нуждающиеся в поливе: капуста, морковь и картофель

Эксперт подчеркнула, что такие культуры, как капуста, морковь, картофель крайне нуждаются в поливе в жаркую погоду. В противном случае растения начнут увядать. Эти культуры требуют достаточного количества влаги для формирования урожая и поддержания своей жизнедеятельности.

Для защиты растений от жары можно воспользоваться белым агротекстилем — им покрывают грядки с овощными культурами (например, с огурцами и помидорами). Агротекстиль отражает солнечные лучи и создает более прохладный микроклимат для растений.

Рекомендации для теплиц: проветривание и обработка известью

Для теплиц есть свои рекомендации относительно полива. Октябрина Ганичкина посоветовала проливать по вечерам дорожки и землю в теплице и открывать двери, чтобы обеспечить проветривание.

На ночь теплицу также можно оставить открытой, поскольку ночью температура воздуха понижается, и растениям не так жарко. Кровлю стеклянных теплиц можно обработать раствором извести-пушонки (стакан извести на ведро воды): это поможет уберечь растения от солнечных ожогов.

Интересные факты о защите растений от жары

Некоторые растения обладают естественными механизмами защиты от жары, такими как толстые листья и восковой налет.
Полив в утренние часы позволяет растениям подготовиться к жаре в течение дня.
Использование мульчи помогает сохранить влагу в почве и снизить ее температуру.

В заключение, защита растений от аномальной жары требует принятия конкретных мер, включая правильный полив, использование агротекстиля и извести, а также обеспечение проветривания теплиц. Следуя советам агронома Октябрины Ганичкиной, вы сможете сохранить свой урожай и обеспечить растениям комфортные условия для роста и развития.

