Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка на брусьях
Тренировка на брусьях
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Потеря 1% веса водой — сердце бьётся чаще на 6–10 ударов: спорт в зной опаснее, чем кажется

Тепловой удар и обезвоживание: врачи перечислили риски тренировок в жару

Высокая температура за окном — ещё не причина отказываться от спорта. Если организм здоров и привычен к нагрузкам, то тренировки в жару могут даже ускорить рост выносливости и силы. Но нужно учитывать, что риск перегрева в таких условиях возрастает, а значит, стоит проявлять осторожность. Неверно выбранное время занятий или чрезмерная интенсивность способны закончиться врачебной помощью.

Чем опасна жара для организма

Когда тело разогревается, оно старается сбросить лишнее тепло: усиливается потоотделение, кровь активнее приливает к коже. За счёт испарения влаги температура снижается, но при этом уменьшается снабжение мышц кислородом, а сердце начинает биться быстрее. Если компенсаторные механизмы перестают справляться, возникают неприятные и даже опасные состояния.

  1. Тепловые судороги — резкие спазмы крупных мышц во время или после нагрузки.

  2. Тепловое утомление — температура тела поднимается почти до 40 °С, появляется тошнота, слабость, головная боль, кожа становится холодной и липкой.

  3. Тепловой удар — температура выше 40 °С, спутанность сознания, рвота, проблемы с ритмом сердца. Без помощи врача состояние грозит повреждением мозга и отказом органов.

Советы шаг за шагом

  1. Следите за прогнозом. Влажность воздуха так же важна, как и температура: при высокой влажности пот испаряется медленнее, и телу сложнее охлаждаться. В США для оценки нагрузки используют "heat index" — показатель, учитывающий оба параметра.

  2. Тренируйтесь в подходящее время. Оптимально — утром до полудня или вечером после 16:00. В пиковую жару лучше выбрать зал с кондиционером или бассейн.

  3. Адаптируйтесь постепенно. Организму нужно 7-10 дней, чтобы привыкнуть к зною. В этот период снижайте нагрузку и следите за самочувствием.

  4. Подбирайте одежду. Светлая, лёгкая, хорошо продуваемая форма из хлопка или синтетики с влагоотводом помогает телу остывать.

  5. Поддерживайте водный баланс. Пейте воду до, во время и после занятий. При тренировках свыше двух часов используйте спортивные напитки, чтобы восполнить натрий.

  6. Контролируйте состояние. При слабости, головокружении или тошноте сразу прервите тренировку, отдохните в тени и охладитесь.

Мифы и правда

  • "Белая одежда лучше защищает от перегрева". На самом деле решает не только цвет, но и вентиляция ткани.

  • "Чем больше воды, тем лучше". Избыток жидкости без электролитов может вызвать гипонатриемию, опасную для мозга и лёгких.

  • "Если нет жажды, пить не нужно". Ощущение жажды запаздывает, поэтому восполнять влагу следует заранее.

FAQ

Как выбрать напиток для тренировки в жару?
Для занятий до часа достаточно воды. Если тренировка длится дольше и сопровождается обильным потом, нужны изотоники с электролитами.

Сколько стоит спортивный напиток?
Средняя цена изотоника — от 80 до 200 рублей за бутылку, порошковые концентраты обойдутся дешевле при регулярных тренировках.

Что лучше: бег на улице или зал летом?
Если температура выше 30 °С и влажность высокая, безопаснее выбрать кондиционированное помещение или бассейн.

Исторический контекст

Первое упоминание теплового удара встречается ещё в трудах древнегреческих врачей, описывавших внезапное "помрачение рассудка" у воинов на жаре. В XIX веке британские медики фиксировали массовые случаи перегрева у солдат в Индии. А уже в XX веке появились первые научные работы о влиянии влажности и температуры на физическую работоспособность.

А что если…

Если тренировка в жару всё же необходима, продумайте стратегию: снизьте интенсивность, чередуйте нагрузку с отдыхом, выбирайте тень, носите головной убор. А ещё держите под рукой бутылку воды или изотоника и не игнорируйте сигналы организма.

Занятия спортом при высокой температуре возможны, но требуют внимательности и грамотного подхода. И если учитывать рекомендации, жара перестанет быть препятствием для активности.

В завершение — три факта:

  • Потеря всего 1% жидкости от массы тела снижает эффективность тренировки.
  • Индекс жары при прямом солнце может увеличиваться на 10 °С.
  • Лёгкая акклиматизация к жаркому климату повышает выносливость даже в прохладных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты по фитнесу: 20-минутная тренировка с гантелью заменяет силовое и кардио занятие сегодня в 2:16

Гантель вместо тренажёрного зала: 20 минут, которые меняют всё тело

Четыре простых упражнения с гантелью помогут нагрузить спину и ноги всего за 20 минут. Подходит для дома и не требует специального оборудования.

Читать полностью » Тренер Луис Чендлер назвал пять упражнений для силы и подвижности тазобедренных суставов вчера в 21:45

15 минут дома — и тазобедренные суставы работают как часы

Пять простых движений помогут укрепить бёдра, снять скованность и улучшить подвижность — тренировка займёт меньше 20 минут.

Читать полностью » Лондонский тренер Алекс Маркс предложил 10-минутный комплекс упражнений для пресса и кора вчера в 20:34

Быстрая дорога к крепкому прессу: всего три упражнения без лишнего

Три упражнения, одно отягощение и 10 минут времени — быстрый абс-финишер, который укрепит пресс и завершит любую тренировку.

Читать полностью » Тренировка с собственным весом: какие мышцы развивают алмазные и индийские отжимания вчера в 19:50

Отжимания без железа, а результат как в зале: четыре вариации, которые меняют тело

Эти необычные виды отжиманий помогут прокачать грудные мышцы, трицепсы и плечи без спортзала и тренажёров, а эффект удивит даже опытных атлетов.

Читать полностью » Тренеры показали пошаговую методику Animal Flow для спины, бёдер и плеч вчера в 19:10

Плавные движения — жёсткий эффект: как комплекс Animal Flow сушит и тянет одновременно

Танцевальные движения Animal Flow кажутся простыми, но за плавной красотой скрывается серьёзная нагрузка, требующая силы и гибкости.

Читать полностью » Новый комплекс упражнений для пресса разработал тренер Леандро Форнито вчера в 18:50

Динамический тренинг корпуса: пять движений, меняющих привычную нагрузку

Комплекс Леандро Форнито обещает нагрузку на все мышцы корпуса и превращает обычную тренировку пресса в динамичное испытание на ловкость.

Читать полностью » Техника Man makers и бёрпи для дома — рекомендации фитнес-тренеров вчера в 18:10

Один цикл — два движения: Man makers и бёрпи превращают дом в зал

20 минут, пара гантелей и немного воли — этого достаточно, чтобы нагрузить всё тело и проверить свою выносливость.

Читать полностью » Исследования: мужчины тратят 5–6 ккал в минуту, женщины — около 3,4 ккал на силовых упражнениях вчера в 17:50

Меньше перерывов — больше результата: как паузы решают судьбу калорий

Силовые тренировки расходуют калории не только во время упражнений, но и после них. Учёные подсчитали примерные значения и объяснили, от чего они зависят.

Читать полностью »

Новости
Еда

Картошка с салом на мангале получается хрустящей
Наука

Frontiers in Earth Science: возраст окаменелых яиц динозавров в Юньяне составил 85 млн лет
Еда

Маскарпоне в десерте с печеньем без выпечки сохраняет кремовую текстуру
Технологии

Новая функция Xbox-контроллеров позволяет переключаться между играми и приложениями
УрФО

После трёхлетнего перерыва в Екатеринбурге снова проведут фестиваль музыкальных фильмов
ПФО

В Пензе пьяный посетитель караоке-бара ударил спутницу и был задержан Росгвардией
Авто и мото

Основатель OkAuto Овчинников рассказал, кто чаще заказывает подбор авто и какие марки выбирают россияне
Красота и здоровье

Терапевт Прощаев: фенилэфрин в лекарствах от ОРВИ может быть опасен для гипертоников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet