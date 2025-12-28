Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:34

Котельные вместо аварий: Кубань пошла по другому сценарию зимы

В 2025 году модернизировали 140 км теплотрасс — портал администрации края

Модернизация системы теплоснабжения в Краснодарском крае в 2025 году затронула как крупные населённые пункты, так и небольшие сельские территории, прежде всего там, где тепло необходимо социально значимым объектам. Речь идёт не о разрозненных ремонтах, а о системной работе, направленной на повышение надёжности инфраструктуры. Об этом сообщает портал администрации Краснодарского края.

Котельные для социальных объектов

Особый акцент в регионе сделали на строительстве котельных для школ и детских садов. Временно исполняющий обязанности министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Вячеслав Шапошник подчеркнул, что такие объекты находятся в приоритете.

"Строительству котельных, особенно для социальных объектов, уделяем особое внимание. В 2025 году ввели в эксплуатацию новую установку в хуторе Анапском Кореновского района, которая обеспечила теплом учеников и педагогов школы на 300 мест, а также воспитанников работающей там группы дошкольного образования. В Абинском районе построили котельную для детского сада в селе Светлогорском. Новые блочно-модульные автоматизированные установки оснащены современным оборудованием и автономными системами преимущественно отечественного производства", — рассказал Вячеслав Шапошник.

По словам представителя ведомства, использование автоматизированных котельных позволяет повысить энергоэффективность и снизить риски аварий в отопительный сезон.

Обновление теплотрасс

Помимо ввода новых объектов, в 2025 году в муниципалитетах Краснодарского края провели масштабное обновление существующих сетей. В общей сложности модернизировали около 140 километров теплотрасс, что должно сократить теплопотери и повысить стабильность теплоснабжения в зимний период.

Работы затронули как городские территории, так и сельские районы, где износ сетей особенно остро сказывается на качестве коммунальных услуг.

Государственная программа и инвестиции

Всего в рамках краевой государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" в 2025 году построили 15 объектов теплоснабжения. Ещё семь котельных возвели за счёт средств инвесторов, что позволило ускорить обновление инфраструктуры без дополнительной нагрузки на региональный бюджет.

Власти региона подчёркивают, что сочетание бюджетного финансирования и частных инвестиций остаётся ключевым инструментом развития коммунального хозяйства. Такой подход, по оценке специалистов, позволяет не только вводить новые мощности, но и планомерно обновлять устаревшие системы.

