Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
серая кошка
серая кошка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:59

Питомцы на грани: скрытая угроза зноя, которую знают только избранные

Ветеринары рассказали, как распознать признаки теплового удара у домашних животных

Жаркая погода — настоящее испытание не только для нас, но и для наших домашних любимцев. Вы замечали, что в зной животные могут вести себя вяло и даже плохо себя чувствовать? Особенно это касается тех, кто редко бывает на улице или не умеет самостоятельно искать тень. Как же распознать тепловой удар у питомца и что делать в такой ситуации?

Почему тепловой удар опасен для домашних животных?

Пик опасности приходится на полуденные часы, когда солнце стоит в зените. В таких условиях даже короткая прогулка может стать риском для здоровья питомца. Особенно уязвимы:

  • собаки, привязанные во дворе
  • животные с избыточным весом
  • питомцы с сердечно-сосудистыми проблемами
  • активные животные без возможности отдохнуть и попить

Если ваш питомец большую часть времени проводит в квартире, резкий выход на палящее солнце может стать стрессом и привести к тепловому удару.

Как понять, что у питомца тепловой удар?

Обратите внимание на такие симптомы:

  • тяжёлое дыхание с открытым ртом и высунутым языком
  • слабость, шаткая походка, потеря координации
  • замедленная реакция или полное игнорирование вашего голоса
  • повышение температуры тела (у собак до 39°C — норма, у кошек — до 39,5°C)
  • возможна потеря сознания, хрипы или агрессивное поведение

Если вы заметили хотя бы несколько из этих признаков, действуйте быстро!

Что делать, если у питомца тепловой удар?

Переместите животное в прохладное место - тень под деревом, навес или в дом.

Охладите голову и шею - приложите влажную прохладную (но не ледяную!) тряпочку.

Обеспечьте доступ к воде - пусть питомец пьёт, но не заставляйте насильно. Если питомец любит воду, помогите ему окунуться в прохладную ванну или под душ.

Ни в коем случае не обливайте ледяной водой! Это может вызвать шок. Если состояние не улучшается, срочно обратитесь к ветеринару.

Профилактика теплового удара

Чтобы обезопасить своих любимцев, придерживайтесь простых правил:

  • всегда имейте в доступе свежую воду.
  • организуйте тень и прохладу для отдыха.
  • перемещайте лежанку по мере движения солнца.
  • избегайте длительных прогулок в жаркие часы.

Берегите своих питомцев, ведь они не могут сказать словами о своей боли. Немного внимания и заботы помогут им пережить жару без проблем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Удаление шерсти у кота: рекомендации ветеринаров сегодня в 12:06

Шерсть как дар: почему линька кота может стать вашим главным союзником

Летняя линька кота: шерсть везде, но есть способ избавиться от неё самостоятельно. Узнайте, как помочь питомцу и себе, без салона.

Читать полностью » Ветеринары сообщили, что металлические миски не впитывают запахи и считаются самыми гигиеничными сегодня в 11:50

Миска — не просто посуда: как она формирует доверие между собакой и хозяином

Правильный выбор миски для собаки играет ключевую роль в её комфорте. Узнайте, на что обратить внимание, чтобы питомец ел с удовольствием.

Читать полностью » Эксперты: сырое мясо может улучшить шерсть у собак, но несёт риск инфекций сегодня в 10:43

Сырые кости или бомба замедленного действия: чем рискует собака на естественном рационе

Можно ли кормить собаку сырым мясом? Споры не утихают: одни уверены в пользе, другие видят только риски. Разбираемся в плюсах и опасностях.

Читать полностью » Ветеринары: сухой корм безопасно размягчать водой или бульоном для улучшения аппетита сегодня в 9:17

Сухой корм — фастфуд для псов: почему некоторые животные от него воротят нос

Собаки нередко игнорируют сухой корм, и причины бывают разные. Разбираемся, что мешает питомцу питаться правильно, и ищем рабочие решения.

Читать полностью » ASPCA предупредило: шоколад и изюм смертельно опасны для собак сегодня в 8:45

Один кусок со стола — и привычка закрепляется навсегда: что скрывает поведение собак

Узнайте, почему ваша собака крадёт еду со стола и как без наказаний изменить это поведение! Поделимся 5 простыми шагами и важными советами.

Читать полностью » Купание кошек: ветеринары советуют использовать только специальные шампуни из-за разного pH кожи сегодня в 7:35

Ошибка на этапе купания стоит кошке здоровья: на что нельзя закрывать глаза

Узнайте, как превратить купание кошки из стрессовой процедуры в спокойный ритуал, который укрепит доверие между вами и питомцем.

Читать полностью » Ветеринары: у 60% кошек стресс проявляется потерей аппетита и изменением поведения сегодня в 6:26

Кажется пустяком, а на деле катастрофа: чем оборачивается стресс для кошки

Стресс у кошек часто остаётся незамеченным, но именно он может привести к болезням и потере активности. Какие признаки должен знать каждый хозяин?

Читать полностью » Ветеринары: температура у кошек выше 39,7 °C или ниже 37,2 °C требует срочной помощи сегодня в 5:21

Домашний питомец скрывает недуг лучше актёра: как распознать болезнь

Кошки умеют скрывать недомогания, и часто хозяин замечает болезнь слишком поздно. Какие изменения в поведении подскажут, что пора к врачу?

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперты: курицу, фарш и морепродукты нельзя готовить прямо из морозилки
Красота и здоровье

Врачи рассказали о пользе кураги для сердца и сосудов благодаря высокому содержанию калия
Питомцы

Хомячки проявляют милые привычки в домашних условиях
Дом

Шаги к чистому дому: как расхламить пространство по канадскому методу
Красота и здоровье

Врач высшей категории Владимир Зайцев: выйти из зоны конфликта помогает предотвратить срыв
Садоводство

Сентябрь — лучшее время пересадить яблони и груши
Дом

Мебель из переработанного пластика в России: бренды и особенности — мнение эксперта
Спорт и фитнес

Тренер Бен Бруно показал комплекс упражнений с гирей для всего тела
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet