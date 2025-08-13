Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака в жару
Собака в жару
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:53

Питомцы под угрозой: как жаркие дни могут разрушить вашу идиллию

Как определить тепловой удар у питомца: рекомендации

С наступлением жарких дней, когда солнце начинает активно греть, многие из нас радуются летнему отдыху на даче или у воды. Однако, это время года также несет с собой риски для наших четвероногих друзей. Тепловой удар — это серьезное состояние, которое может угрожать жизни домашних питомцев. Как же распознать его признаки и что делать в экстренной ситуации?

Признаки теплового удара

Важно знать, как проявляется тепловой удар у собак и кошек. Обратите внимание на следующие симптомы:

  • вялость: ваше животное выглядит уставшим и не может сосредоточиться на окружающем.
  • обморок: в тяжелых случаях питомец может потерять сознание.
  • учащенное дыхание: дыхание становится частым и поверхностным, животное может высовывать язык.
  • отсутствие реакции на голос: питомец не реагирует на команды и не откликается на имя.
  • изменение глаз: глаза могут стать бледными или налитыми кровью.
  • повышение температуры: если температура тела выше нормы, это явный признак перегрева.

Что делать при тепловом ударе?

Если вы заметили хотя бы один из перечисленных симптомов, необходимо немедленно предпринять действия:

  • переместите питомца в прохладное место. Найдите затененное и хорошо проветриваемое помещение.
  • смочите шерсть прохладной водой. Используйте воду комнатной температуры, избегайте ледяной воды!
  • охладите подмышки и лапки. Приложите прохладное полотенце к подмышкам и лапкам питомца.

Если другие методы не помогают, сделайте питомцу клизму с прохладной водой. Учтите, что температура тела у животных в норме выше, чем у людей. Если температура не снижается в течение часа, обратитесь к ветеринару.

Профилактика теплового удара

Предотвратить тепловой удар гораздо проще, чем оказывать помощь при его последствиях. Обеспечьте вашему питомцу комфортное место для отдыха в тени и всегда предоставляйте доступ к чистой воде.

