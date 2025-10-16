Греют, но не жгут: зачем Екатеринбургу новый потолок на тепло и кого это спасёт от зимнего шока

В Екатеринбурге определят максимальный уровень стоимости тепловой энергии. Это связано с переходом города в новую ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ), сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Это не тариф, который будет применён в расчётах за тепловую энергию в отношении потребителей, включая население, а максимально возможный порог цены на тепловую энергию", — пояснили в ведомстве.

Что изменится для горожан

Введение ЦЗТ не приведёт к резкому росту платежей. Конкретные тарифы будут устанавливаться по соглашениям между администрацией Екатеринбурга и поставщиками тепла. При этом повышение платы за коммунальные услуги не сможет превышать федеральные индексы, а все действующие меры поддержки для жителей сохранятся.

Почему вводят новую систему

По данным областного департамента, переход в ЦЗТ позволит:

гибче управлять модернизацией систем теплоснабжения,

повысить ответственность поставщиков за качество и стабильность тепла,

ускорить обновление коммунальной инфраструктуры.

Энергетические компании, работающие в новой зоне, будут обязаны регулярно инвестировать в модернизацию сетей и оборудования, что должно снизить аварийность и улучшить качество услуг.