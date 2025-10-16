Греют, но не жгут: зачем Екатеринбургу новый потолок на тепло и кого это спасёт от зимнего шока
В Екатеринбурге определят максимальный уровень стоимости тепловой энергии. Это связано с переходом города в новую ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ), сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Это не тариф, который будет применён в расчётах за тепловую энергию в отношении потребителей, включая население, а максимально возможный порог цены на тепловую энергию", — пояснили в ведомстве.
Что изменится для горожан
Введение ЦЗТ не приведёт к резкому росту платежей. Конкретные тарифы будут устанавливаться по соглашениям между администрацией Екатеринбурга и поставщиками тепла. При этом повышение платы за коммунальные услуги не сможет превышать федеральные индексы, а все действующие меры поддержки для жителей сохранятся.
Почему вводят новую систему
По данным областного департамента, переход в ЦЗТ позволит:
-
гибче управлять модернизацией систем теплоснабжения,
-
повысить ответственность поставщиков за качество и стабильность тепла,
-
ускорить обновление коммунальной инфраструктуры.
Энергетические компании, работающие в новой зоне, будут обязаны регулярно инвестировать в модернизацию сетей и оборудования, что должно снизить аварийность и улучшить качество услуг.
