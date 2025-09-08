Погода старит не хуже сигарет: новое исследование шокировало учёных

Новое исследование показало: экстремальная жара может отнимать годы жизни, ускоряя старение организма почти так же, как курение, алкоголь или нездоровое питание.

Что выяснили учёные

Группа исследователей из Тайваня проанализировала данные почти 25 тысяч человек за 15 лет. Оценивались ключевые показатели здоровья: артериальное давление, уровень воспаления и холестерина, работа лёгких, печени и почек.

Результаты, опубликованные в Nature Climate Change, показали: два года жизни в условиях аномальной жары сокращают "здоровую жизнь” примерно на 12 дней.

Кому жара опаснее всего

Сильнее всего страдают люди, проводящие много времени на улице. В первую очередь — рабочие, занятые физическим трудом. У них за два года в условиях жары биологическое старение ускорялось почти на 33 дня.

Учёные предполагают, что тепловой стресс повреждает ДНК. Дополнительно ухудшаются качество воздуха и растёт риск лесных пожаров, что бьёт по дыхательной системе.

Как защититься

Чтобы снизить вредное воздействие жары, специалисты советуют:

носить лёгкую и светлую одежду;

пить достаточно воды;

избегать активности в часы пика температуры;

включать в рацион продукты, богатые антиоксидантами - овощи, фрукты, орехи, ягоды, зелень.

Итог

Экстремальная жара — это не только дискомфорт, но и серьёзный фактор риска для здоровья. Она ускоряет старение организма, делая человека уязвимым к тем же последствиям, что и вредные привычки.