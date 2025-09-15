Тридцать лет спустя: Манн решился снять продолжение самого культового боевика с ДиКаприо

Майкл Манн спустя почти тридцать лет возвращается к своему главному криминальному хиту. "Схватка 2", задуманная как приквел легендарного фильма 1995 года, наконец-то получила официальное подтверждение. И хотя проект долгое время находился в подвешенном состоянии, теперь ясно: студия готова рискнуть, а публика — ждать.

Кто сыграет главные роли

Главная интрига — участие Леонардо ДиКаприо. По данным западных инсайдеров, актер после долгих переговоров согласился примерить на себя центральную роль. Окончательный состав еще не объявлен, но известно, что в числе возможных участников — Остин Батлер и Адам Драйвер.

Такой выбор обещает необычное сочетание поколений в актерской команде. Для ДиКаприо это может стать возвращением к остросюжетному криминальному жанру после "Острова проклятых" и "Отступников".

Бюджет и участие студий

Изначально Манн просил на проект более 150 миллионов долларов, позже сумма возросла до 200 миллионов. Для Warner Bros. это стало поводом для сомнений. Но недавние успехи студии в прокате развеяли осторожность.

Кроме того, к производству может подключиться Apple как партнер по финансированию. Такой союз открывает перспективы как для широкого релиза, так и для последующего эксклюзива на стриминговой платформе.

Сюжет и литературная основа

Фильм будет опираться на роман Майкла Манна и писательницы Мэг Гардинер, изданный в 2022 году. В книге рассказывается о ранних годах криминального авторитета Нила Макколи, сыгранного Робертом Де Ниро в первой части, и о становлении полицейского Винсента Ханны, образ которого создал Аль Пачино.

В сценарий включат и продолжение истории: новое расследование Ханны, развернувшееся после финальной перестрелки в оригинальной картине.

Возвращение к пленке

Особое внимание привлекает решение Манна снимать "Схватку 2" на пленку. Впервые со времен "Инсайдера" (1999) режиссер намерен отойти от цифровых технологий и вернуться к классическому формату, который в свое время создавал особую атмосферу его фильмов.

FAQ

Какую роль может сыграть Леонардо ДиКаприо?

Пока официально не подтверждено, но он претендует на ключевого персонажа — молодого Нила Макколи.

Сколько стоит производство?

Бюджет оценивается в районе 200 миллионов долларов.

Когда выйдет фильм?

Точной даты релиза пока нет, но производство должно стартовать в ближайшие месяцы.

Исторический контекст

1995 — выходит "Схватка" и становится культовой картиной криминального жанра.

1999 — Манн в последний раз снимает на пленку ("Инсайдер").

2022 — режиссер выпускает роман "Heat 2" в соавторстве с Мэг Гардинер.

2025 — проект официально запускается в работу.

