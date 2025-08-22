Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тушёная картошка с мясом
Тушёная картошка с мясом
© flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:04

Свинина по-деревенски: рецепт, который не испортит ни один повар

Как приготовить тушеную свинину с картофелем

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые блюда становятся культовыми, переходя из поколения в поколение? Секрет часто кроется не в экзотических ингредиентах, а в простой, проверенной временем формуле: сытно, вкусно и по-домашнему. Именно таким и получается этот соус с мясом и картошкой — настоящее воплощение гастрономического уюта, который способен собрать всю семью за одним столом.

Блюдо удивительно универсально. Оно станет идеальным решением для сытного воскресного обеда, но при этом его смело можно подать и в качестве горячего на праздничное застолье. Его богатый вкус и аромат никого не оставят равнодушным. А если захочется добавить цвета и пользы, всегда можно положить дополнительные сезонные овощи.

Что нам понадобится: полный список ингредиентов

Для приготовления вам потребуются простые и доступные продукты. Мясную основу можно варьировать: классическая свинина дарит наваристость, но с тем же успехом подойдет говядина, баранина или даже куриные бедра.

  • Свинина (или другое мясо) — 500 г
  • Картофель — 350 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло растительное — для жарки
  • Вода или бульон — около 300 мл
  • Соль, перец, любимые сухие специи — по вкусу

Интересный факт: блюда, тушенные в одном соусе, подобно рагу, присутствуют в кухнях практически всех народов мира. От французского рагу до венгерского гуляша — принцип медленного томления для смягчения мяса и объединения вкусов был освоен humanity еще столетия назад из-за экономии ресурсов и времени.

Пошаговый план действий: от подготовки до подачи

Подготовительный этап

Первым делом тщательно промойте и очистите все овощи. Картофель освободите от кожуры. Мясо промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу — это обеспечит красивую румяную корочку при обжарке.

Обжариваем мясо и картофель

Нарежьте свинину на удобные порционные кусочки. Разогрейте в глубокой сковороде или сотейнике растительное масло и обжарьте мясо на сильном огне в течение 5-7 минут до образования аппетитной поджаристой корочки со всех сторон.

Параллельно на другой сковороде обжарьте до золотистого цвета картофель, нарезанный крупными кубиками. Такой прием позволяет сохранить его форму в готовом блюде и не дает ему развариться в кашу.

О том, как подобрать идеальную сковороду, а также как правильно выбрать растительное масло, читайте в отдельных статьях, ссылки в конце рецепта.

Работаем с овощами

Пока основные ингредиенты жарятся, займитесь нарезкой. Лук шинкуем полукольцами, болгарский перец — крупными кубиками или соломкой, освободив его от семян. Тут важный нюанс касается моркови.

Имейте в виду, что от того, как Вы измельчите морковь, зависит и конечный результат в этом блюде: натертая морковь в процессе термической обработки превратится в кашицу и равномерно смешается с остальными ингредиентами, нарезанная соломкой или брусочками сохранит свою форму.

Обжарьте лук, морковь и перец на освободившейся сковороде в течение 3-4 минут до легкого размягчения.

Томление — ключ к успеху

Теперь соберите все компоненты в одной посуде. К обжаренному мясу добавьте золотистый картофель и пассерованные овощи. Посолите, щедро приправьте специями по вашему вкусу — здесь хороши паприка, сушеные травы (прованские или просто укроп) и молотый черный перец.

Аккуратно влейте горячую воду или бульон. Количество жидкости можно регулировать: для более густого блюда хватит 300 мл, если вы любите больше соуса, смело наливайте больше. Доведите до кипения, накройте крышкой и томите на самом медленном огне 40-50 минут. За это время мясо станет невероятно мягким и нежным, а все вкусы и ароматы переплетутся в единую гармоничную композицию.

За пару минут до готовности добавьте пропущенный через пресс чеснок для финальной ароматной ноты.

Подача

Готовое блюдо разложите по глубоким тарелкам и немедленно подавайте к столу, пока оно не остыло. Этот ароматный, согревающий душу соус не требует сложного гастрономического сопровождения — лишь ломоть свежего хлеба и хорошая компания.

Приятного аппетита!

